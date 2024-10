Quais oportunidades a Geração Z vê em cripto que você não? Especialista revela tudo

Existe um marco no universo cripto que define o mercado antes e depois da pandemia de Covid-19. Esse marco também definiu características do investidor cripto, apontando a Geração Z como sua maior entusiasta, mas o que essa geração vê em cripto que você não?

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Essa é uma das perguntas respondidas por Orlando Telles, analista de criptoativos, produtor de conteúdo e criador da Orlando On Crypto.

Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok