Terremotos são registrados no interior do Acre por dois dias seguidos

Na terça e na quarta desta semana, dois terremotos literalmente abalaram a cidade de Tarauacá, no interior do Acre. Segundo monitoramento do Instituto de Geociências da UnB, os eventos tiveram magnitude de 3.8 e 4.2, respectivamente. O Corpo de Bombeiros do estado realizou vistorias na região afetada.

Especialista em terremotos e professor do Instituto de Geociências da UnB, Juraci de Carvalho explicou que, normalmente, os eventos sísmicos no Acre são profundos, quando ocorrem em distâncias a centenas de quilômetros de profundidade e raramente são percebidos pela população. Mas, dessa vez, aconteceram eventos rasos, percebidos na superfície.

"Aconteceram outros, mas com magnitude muito baixa", acrescentou Carvalho.

Segundo um especialista da Universidade Federal do Acre, há possibilidade de quedas de fragmentos de meteorito terem originado os abalos.

"Não existe, em nenhum órgão oficial, nem na USGS [órgão americano que registra terremotos em nível mundial], nenhum registro de que tenha sido por causa de movimentação de placa tectônica, embora seja uma região com alta probabilidade para isso", explicou, Waldemir dos Santos, doutor em Geografia e autor do projeto “Eventos tectônicos no Acre: levantamento e caracterização da ocorrência de terremotos”, ao portal do governo do estado do Acre

Juraci de Carvalho disse que a hipótese "não é impossível", mas que somente uma investigação mais profunda poderia esclarecer a situação.

Na quarta, 2, alguns vídeos de câmera de segurança captaram o ruído e os tremores em diversos pontos da cidade.