Guerra Israel-Hamas: avião da FAB decola de Tel-Aviv com 214 brasileiros e animais de estimação

A segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros em Israel decolou de Tel-Aviv nesta quarta-feira, 11. A bordo, estão 214 brasileiros resgatados do conflito e, pela primeira vez, estão sendo transportados animais de estimação — um cachorro e três gatos.

A aeronave decolou por volta das 12h30 pelo horário de Brasília. O voo terá duração de 14 horas, com previsão de chegada na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h de quinta-feira, 12.

Resgate dos brasileiros

Nesta madrugada de quarta-feira, pousou em Brasília o primeiro avião para resgate dos brasileiros em Israel. O voo havia partido de Tel-Aviv na tarde de terça-feira, 10, e trouxe 211 repatriados.

A terceira aeronave da FAB empregada na operação do governo federal, um KC-390 Millennium (Embraer), com capacidade para 60 brasileiros, pousou em Roma, na Itália, nesta manhã. De lá, o avião irá abastecer e seguir para Tel-Aviv.

Já nesta tarde, a FAB enviará a quarta aeronave para a repatriação de brasileiros em Israel. A decolagem, com previsão para as 17h pelo horário de Brasília, será na Base Aérea da capital federal. O destino inicial é Roma, capital da Itália, de onde prosseguirá para Israel.

