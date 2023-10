Guerra Israel-Hamas: o que se sabe sobre a brasileira desaparecida na Faixa de Gaza

A brasileira desaparecida Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, pode estar entre os reféns do Hamas na Faixa de Gaza. Segundo a CNN, o governo brasileiro trabalha com essa hipótese, porém até o momento não há confirmação.

Karla estava no festival de música eletrônica que foi atacado pelo Hamas no último sábado, 7. A ação do grupo deixou mais de 260 pessoas mortas, segundo as autoridades israelenses.

A brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e tem cidadania israelense, mora no país com o filho de 19 anos. Seu namorado, que é israelense e estava no festival com ela, também está desaparecido.

Itamaraty tenta confirmar se há reféns brasileiros em Gaza e diz que 30 pessoas querem deixar a área

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nesta quarta-feira, 11, que ainda não há confirmação de que brasileiros são mantidos como reféns pelo Hamas. Além disso, o Itamaraty disse que 2.723 brasileiros procuraram o serviço diplomático em Israel para se identifcar ou demonstrar interesse em deixar o país, em guerra com o grupo terrorista Hamas. Segundo o MRE, 14 mil brasileiros residem em Israel e outros 6 mil na Faixa de Gaza.

O diretor do departamento consular do MRE, ministro Aloysio Mares Dias Gomide Filho, afirmou que essa lista tem sido atualizada pois foram identificados registros em duplicidade. Segundo ele, em alguns casos, os brasileiros registraram os nomes apenas para solicitar informações da embaixada.

Brasileiros na Faixa de Gaza

Outros 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, querem deixar o local e dependem de autorização do Egito para entrar no país, por terra, pela passagem de Raffah. Segundo o Itamaraty, um serviço de transporte já foi contratado para fazer o percurso e aguarda sinal verde do governo egípcio.

O secretário de África e do Oriente Médio do MRE, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, afirmou que o governo trabalha para confirmar da possibilidade de que brasileiros sejam reféns do Hamas. "A situação dessas pessoas que estão em Gaza é muito particular porque é uma zona conflagrada", disse Sobral.

Na manhã desta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para tratar sobre a passagem de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza. No telefonema, Vieira pediu a Shoukry para facilitar a passagem de ônibus por Raffah

Duas mortes confirmadas

Itamaraty confirmou a morte de Ranani Glazer e Bruna Valeanu nesta terça-feira, 10. Os dois também estavam na rave Universo Paralello na qual houve o maior ataque do Hamas.

Ranani Nidejelski Glazer

"Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", diz a nota oficial do Itamaraty.

Bruna Valeanu

"O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, segunda vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Bruna, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", afirma Itamaraty.