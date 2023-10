Ouro fecha em alta, com alívio nos juros dos Treasuries e de olho no Oriente Médio

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 11, com atratividade ampliada pelo alívio na escalada dos juros dos Treasuries, enquanto investidores aguardam novos sinais de política monetária do Federal Reserve (Fed) e acompanham desenvolvimentos dos conflitos no Oriente Médio.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,64%, a US$ 1.887,30 por onça-troy.

O que dizem os analistas?

Analista da Oanda, Edward Moya avaliou que a queda nos juros de títulos globais continuou a alimentar o rali do ouro, junto a preocupações sobre turbulências decorrentes da guerra entre Israel e Hamas. "O ouro recuperou cerca de 40% de suas perdas no último mês e a dinâmica de alta pode permanecer até que a ação do preço se aproxime do nível de US$ 1.896", prevê Moya. Ele projeta que o metal precioso pode voltar a operar acima de US$ 1.920, caso Wall Street se convença de que os juros do Fed atingiram seu pico.

Analista Alexander Londoño, da ActivTrades, também acredita o ouro pode revisitar a zona de US$ 1,9 mil a onça-troy, acrescentando que este nível pode ser uma boa resistência para o metal precioso.