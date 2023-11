Greve do Metrô e CPTM: governo de SP divulga boletim sobre situação das linhas nesta terça; veja

A Secretaria de Comunicação do governo de São Paulo divulga nesta terça-feira, 28, boletins informativos sobre a situação das linhas do Metrô e CPTM. Os metroviários, ferroviários e trabalhadores da Sabesp estão em greve desde às 0h de hoje. A paralisação é contra as privatizações e terceirizações em discussão pela gestão Tarcísio de Freitas.

Em nota, o governo de São Paulo afirma que “mais uma vez uma greve abusiva e política” pode deixar milhões de passageiros sem acesso ao transporte sobre trilhos. A administração diz ainda que a paralisação pode provocar perdas de até R$ 60 milhões para o comércio da cidade.

Segundo o boletim divulgado às 6h30, as linhas do Metrô e CPTM operam de forma parcial. As linhas 4-amarela, 5-lilás e 8-diamante funcionam normalmente -- -- elas são administradas pela iniciativa privada. O rodízio na cidade de São Paulo foi suspenso r o efetivo de ônibus foi reforçado.



O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou, em decisão divulgada na segunda-feira, que 80% dos funcionários do Metrô devem trabalhar no horário de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h), e 60% do efetivo nos demais períodos, durante a greve da categoria. A decisão, assinada pelo desembargador Marcelo Freire Gonçalves, determina multa diária de R$ 700 mil ao sindicato dos metroviários caso a determinação seja descumprida.

No caso dos ferroviários, a Justiça determinou, por meio do desembargador Fernando Alvaro Pinheiro, que 85% do efetivo deve trabalhar nos horários de picos (4h às 10h e 16h às 21h), e 60% atuem nos demais intervalos durante esta terça. A multa para o sindicato dos ferroviários é de R$ 600 mil por dia, em caso de descumprimento da medida.

Sobre a Sabesp, o TRT decidiu que os empregados deverão manter disponíveis 70% do contingente ligado à prestação de serviços essenciais de saneamento básico, tratamento e abastecimento de água, bem como esgoto. A multa diária é de R$ 30 mil se a decisão for desrespeitada.

Situação das linhas na greve do Metrô e da CPTM

Metrô

Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa

Linha 2- Verde: Alto do Ipiranga até Clínicas

Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília

Linha 4-Amarela (ViaQuatro): funcionamento normal

Linha 5-Lilás (Via Mobilidade): funcionamento normal

Linha 15- Prata: fechada

CPTM – em operação parcial desde às 5h

Linha 7- Rubi: funcionando de Luz a Caieiras com intervalo de 8 minutos

Linha 8- Diamante (Via Mobilidade): funcionamento normal

Linha 9- Esmeralda (Via Mobilidade): linha em operação e trecho entre Pinheiros a Jaguaré operando via singela

Linha 10- Turquesa: fechada

Linha 11-Coral: Luz até Guaianases com intervalo de 6 minutos

Linha 12- Safira: funcionamento integral com intervalo de 8 minutos

Linha 13- Jade: funcionamento integral com intervalo de 30 minutos

As integrações estão funcionando mas estações que estão abertas.

Rodízio suspenso, frota de ônibus reforçada e ponto facultativo

A prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos na terça-feira, 28, em meio à greve dos trabalhadores do Metrô, CPTM e Sabesp. A administração municipal decretou ainda ponto facultativo e determinou operação especial para os ônibus. Creches, escolas, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, de assistência social, do serviço funerário, vão funcionar normalmente.