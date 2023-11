Greve do Metrô e CPTM: prefeitura de SP suspende rodízio de veículos e reforça operação de ônibus

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 27, a suspensão do rodízio de veículos na terça-feira, 28, em meio à greve dos trabalhadores do Metrô, CPTM e Sabesp. A administração municipal decretou ainda ponto facultativo e determinou operação especial para os ônibus. Creches, escolas, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, de assistência social, do serviço funerário, vão funcionar normalmente.

“Faremos todos os esforços para tentar minimizar esse sofrimento que mais uma vez os sindicatos irão impor à sociedade”, disse o prefeito Ricardo Nunes. De acordo com o prefeito, a decisão de manter as escolas abertas deve-se ao volume muito grande de crianças em creche.

A prefeitura vai reagendar consultas, exames e cirurgias que tenham sido perdidas por pacientes por conta da greve dos metroviários e ferroviários. A Secretaria Municipal da Saúde vai entrar em contato com os pacientes para reprogramar no máximo para a semana que vem. Com isso, o paciente não volta para a fila do Sistema de Regulação de vagas.

Rodízio suspenso

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspenderam o rodízio municipal de veículos na cidade durante toda a terça-feira, 28.

Continuam valendo normalmente as demais restrições:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF);

As proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização.

As vagas rotativas de Zona Azul também permanecem funcionando normalmente. A Engenharia de Tráfego da CET manterá monitoramento constante nas ruas e avenidas da cidade, visando manter as condições de fluidez e a segurança das vias.

Vai ter circulação de ônibus na terça-feira?

Ricardo Nunes afirmou ainda que durante todo o dia 100% da frota de ônibus estará em operação, além do reforço da frota com mais 200 ônibus. “Lembrando, mesmo que a gente coloque 200 ônibus a mais, mantenha toda a frota ativa durante o dia inteiro, uma greve que envolve o Metrô, a parte pública, porque a parte privada não entrará em greve, e CPTM, não existe condições de manter a ordem, manter a qualidade, mesmo colocando mais ônibus, porque são 8 milhões de passageiros transportados pelo sistema de transporte sobre trilhos”, destacou o prefeito.

De acordo com a Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e a SPTrans, objetivo de manter a frota total durante todo o dia é amenizar os transtornos causados à população, considerando que um ônibus de grande porte tem capacidade para transportar 170 passageiros, enquanto um trem transporta mais 1.000 pessoas a cada viagem.

Os técnicos SPTrans acompanharão a movimentação dos passageiros nas linhas municipais nesta terça-feira. A SPTrans também solicitou às concessionárias que deem apoio no atendimento aos passageiros nas ruas da cidade.

A operação regular, feita com 11.934 veículos, terá um total de 12.134 ônibus. Os coletivos também deverão circular durante todo o dia, sem redução no horário de pico, também como forma a atenuar o impacto aos passageiros do Metrô e da CPTM

Os itinerários de algumas linhas municipais de ônibus que geralmente encerram suas viagens em estações de metrô que não irão funcionar também serão ampliados, para permitir que os passageiros consigam chegar mais próximos da região central ou de locais com maior concentração de comércio e serviços.

Linhas que serão estendidas da estação do Metrô Corinthians-Itaquera até o Metrô Tatuapé:

2703/10 Jd. Etelvina - Metrô Itaquera

2703/21 Jd. Etelvina - Metrô Itaquera

2703/22 Jd. Gianetti - Metrô Itaquera

2707/10 Chabilândia - Metrô Itaquera

2707/31 Chabilândia - Metrô Itaquera

2721/10 Jd. Nazaré - Metrô Itaquera

2733/10 Pq. Guarani - Metrô Itaquera

2734/10 Jd. Campos - Metrô Itaquera

3732/10 CPTM José Bonifácio - Metrô Itaquera

3741/10 CPTM D. Bosco - Metrô Itaquera

374V/10 Jd. Santana - Metrô Itaquera

3754/10 Inácio Monteiro - Metrô Itaquera

407H/10 Jd. São Francisco - Metrô Itaquera

Linhas que serão estendidas da Estação CPTM Guaianases até o Metrô Carrão:

2004/10 Jd. Nsa. Sra. Do Caminho - CPTM Guaianases

2009/10 Jd. Robru – CPTM Guaianases

2059/10 São Miguel – CPTM Guaianases

2202/10 Jd. Das Oliveiras - CPTM Guaianases

3026/10 Vl. Iolanda II - CPTM Guaianases

3064/10 Cid. Tiradentes - CPTM Guaianases

Linhas que serão estendidas da estação Metrô Tucuruvi até o Metrô Luz:

1705/10 Jd. São João - Metrô Tucuruvi

1705/51 Cem. Pq. Da Cantareira - Metrô Tucuruvi

1709/10 Jd. Joana D'arc - Metrô Tucuruvi

1709/21 Jd. Joamar - Metrô Tucuruvi

1720/21 Vila Sabrina - Metrô Tucuruvi

1722/10 Jd. Marina - Metrô Tucuruvi

Linha que será estendida entre Metrô Jardim São Paulo até Metrô Santana:

178Y/10 Vila Amélia - Metrô Jardim São Paulo

Quais linhas do Metrô e da CPTM vão ser afetadas pela greve?

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata funcionam nesta terça. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade estão funcionando parcialmente ou estão fechadas. Uma liminar da Justiça do trabalho determinou que os funcionários trabalhem em horário de pico.