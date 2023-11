Greve do Metrô: SP tem 521 km de lentidão e trânsito acima da média em dia de paralisação

A cidade de São Paulo registra nesta terça-feira, 28, às 7h42, 521 km de lentidão em meio à greve conjunta dos trabalhadores do Metrô, CPTM e Sabesp. Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a média de trânsito para uma terça-feira é de 220 km.

As regiões com maior lentidão são zona sul, com 151 km, e leste, com 170 km. A região central da cidade tem apenas 27 km de trânsito. O rodízio de veículos está suspenso durante todo o dia. Continuam valendo normalmente as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) e as proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, conforme a sinalização.

A prefeitura montou uma operação especial de ônibus, com mais 200 ônibus. Durante todo o dia 100% da frota de ônibus estará em operação. A operação regular, feita com 11.934 veículos, terá um total de 12.134 ônibus.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em entrevista à CNN Brasil que o volume de carros nas ruas é maior do que na última paralisação, no dia 3 de outubro.

"Reforçamos as equipes da CET, liberamos o rodízio de veículos por conta desse ato político e, naturalmente, vamos ter um número maior de veículos. É um volume maior do que foi no último ato político", disse. Nunes está no Centro de Operações da SPTrans para acompanhar a situação da cidade.

Situação do trânsito em SP agora

Dados da CET às 7h42

A região norte tem lentidão de 84 km, 16% acima da média;

A oeste tem 89 km, o que também representa 17% acima do habitual;

A região central tem lentidão de 27 km; 5% acima do comum;

A leste tem 170 km, 33% acima do registrado na média;

A sul tem 151 km de lentidão, sendo 29% acima da média.

Situação da greve do Metrô agora

Segundo boletim divulgado pelo governo do estado de São Paulo, as linhas do Metrô e CPTM operam de forma parcial nesta terça-feira. A paralisação é contra as privatizações e terceirizações em discussão pela gestão Tarcísio de Freitas. As linhas 4-amarela, 5-lilás e 8-diamante funcionam normalmente -- -- elas são administradas pela iniciativa privada. O rodízio na cidade de São Paulo foi suspenso r o efetivo de ônibus foi reforçado.

Metrô

Linha 1- Azul: funcionando de Tiradentes até Ana Rosa

Linha 2- Verde: Alto do Ipiranga até Clínicas

Linha 3-Vermelha: Bresser até Santa Cecília

Linha 4-Amarela (ViaQuatro): funcionamento normal

Linha 5-Lilás (Via Mobilidade): funcionamento normal

Linha 15- Prata: fechada

CPTM – em operação parcial desde às 5h

Linha 7- Rubi: funcionando de Luz a Caieiras com intervalo de 8 minutos

Linha 8- Diamante (Via Mobilidade): funcionamento normal

Linha 9- Esmeralda (Via Mobilidade): linha em operação e trecho entre Pinheiros a Jaguaré operando via singela

Linha 10- Turquesa: fechada

Linha 11-Coral: Luz até Guaianases com intervalo de 6 minutos

Linha 12- Safira: funcionamento integral com intervalo de 8 minutos

Linha 13- Jade: funcionamento integral com intervalo de 30 minutos

As integrações estão funcionando mas estações que estão abertas.