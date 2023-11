Vai ter greve do Metrô e CPTM amanhã? Veja quais linhas serão afetadas

Os sindicatos dos servidores do Metrô, CPTM e Sabesp aprovaram na última semana uma greve unificada no próxima terça-feira, 28. Os trabalhadores afirmam que a paralisação é um ato contra as privatizações e terceirizações em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas, como da Sabesp, em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Segundo os servidores, a greve unificada terá a participação de trabalhadores da CPTM, Sabesp, Metrô, da rede de ensino estadual e municipal, profissionais da saúde e da Fundação Casa. Professores da rede municipal e estadual prometem participar das manifestações, mas não confirmaram se vão paralisar amanhã.

Os sindicatos do Metrô e da CPTM afirmam que podem trabalhar normalmente no dia da greve caso o governo do estado não cobre passagem da população. O governador Tarcísio de Freitas negou a possibilidade e entrou na Justiça para que 100% do efetivo trabalhe no horário de pico.

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata não devem funcionar na terça-feira. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade também não devem operar. As linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda vão operar normalmente em meio à greve -- elas são administradas pela iniciativa privada. Ainda está claro se a paralisação dos trabalhadores da Sabesp terá algum impacto para a população.

No dia 3 de outubro, uma greve unificada com os servidores do Metrô, CPTM e Sabesp teve grande impacto na capital paulista, que registrou mais de 600 km de lentidão. O rodízio foi suspenso e as administrações estadual e municipal decretaram ponto facultativo. Apenas as creches e escolas municipais e postos de saúde funcionaram. Escolas da rede estadual ficaram fechadas. As linhas do Metrô não funcionaram durante todo o dia e a CPTM teve linhas com operação parcial ou fechadas. Em meio à greve, a linha 9-esmeralda apresentou falha elétrica e os trechos entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré foram paralisados.

Pressão contra privatizações

Desde junho, os metroviários e ferroviários realizam publicações para pressionar a gestão Tarcísio a rever o plano de concessões de linhas do Metrô. Em janeiro, logo após a posse, Tarcísio afirmou que tinha planos para privatização das linhas do Metrô. Os estudos de viabilidade da concessão das linhas 1, 2 e 3 para a iniciativa privada devem ser anunciados nos próximos meses. Em abril, o governador autorizou estudos de concessão das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM, além da futura linha 14-Ônix. A administração estadual já assinou um contrato com a IFC (Corporação Financeira Internacional) do Banco Mundial para fazer a modelagem das concessões.

O Sindicato dos Trabalhadores da USP também aprovou uma paralisação das atividades para hoje em apoio à greve do Metrô, da CPTM e da Sabesp.

Quais linhas do Metrô e da CPTM vão ser afetadas pela greve?

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata funcionam nesta terça. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade estão funcionando parcialmente ou estão fechadas. Uma liminar da Justiça do trabalho determinou que os funcionários trabalhem em horário de pico.

Vai ter greve dos ônibus de SP amanhã?

Não, os ônibus vão funcionar normalmente durante a paralisação do Metrô e CPTM. É esperado que a prefeitura reforce a frota.