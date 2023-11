Até quando vai a greve do Metrô? Saiba como será funcionamento do transporte público em SP na quarta

Os sindicatos dos funcionários do Metrô, CPTM e da Sabesp realizam nesta terça-feira, 28, uma greve unificada contra os projetos de privatização e concessão em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas. Os servidores prometem fazer uma manifestação às 15h na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) contra a discussão da desestatização da Sabesp.

A greve está previsa para durar 24 horas. Em resposta à EXAME, os sindicatos dos metroviários e ferroviários afirmaram que não vão realizar novas assembleias para discutir a continuidade do movimento e que a paralisação vai terminar às 23h59 desta terça-feira.

Com a decisão, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata vão funcionar normalmente na quarta-feira. Na CPTM, as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade também vão operar amanhã. Nesta terça-feira, o transporte entre trilhos do estado funciona de forma parcial ou totalmente fechado.

A paralisação conjunta provocou grande impacto na capital, que registrou nas primeiras horas do dia mais de 600 km de lentidão. O rodízio foi suspenso, a frota de ônibus foi reforçada, as administrações estadual e municipal decretaram ponto facultativo. Apenas as creches, escolas e postos de saúde funcionam.

Reação de Tarcísio

O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou em entrevista coletiva nesta manhã que vai seguir com os projetos de privatização e concessão mesmo com a paralisação que classificou como ilegal. "Lamento dizer, mas nós não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de cumprir aquilo que nós nos programamos a fazer. Não adianta fazer greve, não tem o que ser negociado, não tem acordo, o governo vai continuar a fazer desestatizações e eles vão continuar discordando", disse.

O governador acrescentou ainda que a paralisação dá mais "convicção e força" para o estado seguir com o seu plano de governo. "Mais um dia de greve, mais um dia de sofrimento para a população, para o que? Chegar em lugar nenhum", acrescentou.