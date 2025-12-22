Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Greve de ônibus no Rio: funcionários fazem paralisação; veja linhas afetadas

Funcionários das viações Real e Vila Isabel paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 22

Greve de ônibus no Rio: a paralisação ocorre em protesto contra uma série de irregularidades trabalhistas (Joédson Alves/Agência Brasil)

Greve de ônibus no Rio: a paralisação ocorre em protesto contra uma série de irregularidades trabalhistas (Joédson Alves/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09h30.

Funcionários das viações Real e Vila Isabel paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 22, afetando pelo menos 17 linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro.

As empresas operam principalmente na Zona Norte, mas os trajetos impactados ligam bairros das zonas Sul, Norte, Sudoeste e Central.

Segundo os rodoviários, a paralisação ocorre em protesto contra uma série de irregularidades trabalhistas.

Entre as queixas estão atraso no pagamento de salários e do vale-alimentação, demissões em massa sem quitação das verbas rescisórias, férias não pagas desde outubro, ausência de depósitos do FGTS e de recolhimento do INSS, além do não repasse de pensões alimentícias e empréstimos consignados.

Os trabalhadores também relatam o cancelamento do plano odontológico sem aviso prévio e condições precárias de trabalho, com ônibus sem manutenção e infestação de baratas.

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Sacramento, acompanha as negociações na Vila Isabel. Segundo ele, os funcionários condicionam o retorno às atividades ao pagamento integral dos valores devidos. “Os funcionários estão irredutíveis e só voltam ao trabalho após todos os funcionários, inclusive os administrativos, receberem o pagamento de salários, férias, fundo de garantia e ticket alimentação. Vamos tentar um acordo para evitar que a população seja prejudicada”, afirmou.

Em nota, o Rio Ônibus e o Consórcio Intersul informaram que acompanham a situação e destacaram que o episódio reflete a “grave crise enfrentada diariamente pelo setor e alertada frequentemente”. O consórcio afirmou esperar que empresas e rodoviários cheguem a um acordo o mais breve possível para permitir a normalização da operação.

A Prefeitura do Rio disse que tomou conhecimento do movimento grevista e ressaltou que os repasses de subsídios municipais aos consórcios estão em dia. Segundo a administração municipal, a paralisação é uma questão entre empregadores e funcionários das empresas.

Como alternativa aos usuários, a Secretaria Municipal de Transportes orienta que os passageiros utilizem o metrô. Para reduzir os impactos, a pasta solicitou reforço na operação das linhas 107, 109, 161, 169, 232, 409, 410, 435, 552, 583 e 584.

Veja as linhas sem circulação durante a greve dos ônibus no Rio

Real Auto Ônibus

  • 105 - Central x Gávea
  • 108 - Terminal Gentileza x Ipanema
  • 110 - Terminal Gentileza x Leblon
  • 112 - Terminal Gentileza x Gávea
  • 181 - Rodoviária x São Conrado
  • 222 - Vila Isabel x Gamboa - Via Central BRS2
  • 309 - Central x Alvorada
  • 315 - Central x Recreio
  • 460 - São Cristóvão x Leblon
  • 463 - São Cristóvão x Copacabana/Siqueira Campos
  • 538 - Rocinha x Leme

Transportes Vila Isabel

  • 163 - Terminal Gentileza x Copacabana
  • 222 - Vila Isabel x Gamboa
  • 432 - Vila Isabel x Gávea
  • 433 - Vila Isabel x Copacabana
  • 439 - Vila Isabel x Leblon
  • 548 - Integrada 3 - Metrô Botafogo x Terminal Alvorada

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroÔnibusGreves

Mais de Brasil

Até quando rodízio em SP fica suspenso?

Rodízio de veículos em SP fica suspenso a partir de hoje

Dino veta proposta para retomar emendas parlamentares suspensas

Mapa do verão: onde deve chover mais do que o normal no Brasil

Mais na Exame

Pop

Stranger Things: tudo o que sabemos sobre volume 2 da 5ª temporada

Future of Money

Como stablecoins estão atraindo grandes bancos para o mercado cripto

Ciência

10 frases de Stephen Hawking para desvendar o universo

Casual

Para além de Champagne: o avanço dos espumantes