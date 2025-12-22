Greve de ônibus no Rio: funcionários fazem paralisação; veja linhas afetadas

Funcionários das viações Real e Vila Isabel paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, 22, afetando pelo menos 17 linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro.

As empresas operam principalmente na Zona Norte, mas os trajetos impactados ligam bairros das zonas Sul, Norte, Sudoeste e Central.

Segundo os rodoviários, a paralisação ocorre em protesto contra uma série de irregularidades trabalhistas.

Entre as queixas estão atraso no pagamento de salários e do vale-alimentação, demissões em massa sem quitação das verbas rescisórias, férias não pagas desde outubro, ausência de depósitos do FGTS e de recolhimento do INSS, além do não repasse de pensões alimentícias e empréstimos consignados.

Os trabalhadores também relatam o cancelamento do plano odontológico sem aviso prévio e condições precárias de trabalho, com ônibus sem manutenção e infestação de baratas.

O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, José Carlos Sacramento, acompanha as negociações na Vila Isabel. Segundo ele, os funcionários condicionam o retorno às atividades ao pagamento integral dos valores devidos. “Os funcionários estão irredutíveis e só voltam ao trabalho após todos os funcionários, inclusive os administrativos, receberem o pagamento de salários, férias, fundo de garantia e ticket alimentação. Vamos tentar um acordo para evitar que a população seja prejudicada”, afirmou.

Em nota, o Rio Ônibus e o Consórcio Intersul informaram que acompanham a situação e destacaram que o episódio reflete a “grave crise enfrentada diariamente pelo setor e alertada frequentemente”. O consórcio afirmou esperar que empresas e rodoviários cheguem a um acordo o mais breve possível para permitir a normalização da operação.

A Prefeitura do Rio disse que tomou conhecimento do movimento grevista e ressaltou que os repasses de subsídios municipais aos consórcios estão em dia. Segundo a administração municipal, a paralisação é uma questão entre empregadores e funcionários das empresas.

Como alternativa aos usuários, a Secretaria Municipal de Transportes orienta que os passageiros utilizem o metrô. Para reduzir os impactos, a pasta solicitou reforço na operação das linhas 107, 109, 161, 169, 232, 409, 410, 435, 552, 583 e 584.

Veja as linhas sem circulação durante a greve dos ônibus no Rio

Real Auto Ônibus

105 - Central x Gávea

108 - Terminal Gentileza x Ipanema

110 - Terminal Gentileza x Leblon

112 - Terminal Gentileza x Gávea

181 - Rodoviária x São Conrado

222 - Vila Isabel x Gamboa - Via Central BRS2

309 - Central x Alvorada

315 - Central x Recreio

460 - São Cristóvão x Leblon

463 - São Cristóvão x Copacabana/Siqueira Campos

538 - Rocinha x Leme

Transportes Vila Isabel

163 - Terminal Gentileza x Copacabana

222 - Vila Isabel x Gamboa

432 - Vila Isabel x Gávea

433 - Vila Isabel x Copacabana

439 - Vila Isabel x Leblon

548 - Integrada 3 - Metrô Botafogo x Terminal Alvorada

*Com informações do Globo