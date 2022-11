Governo eleito deve divulgar novos nomes da equipe de transição nesta terça

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) deve anunciar novos nomes da equipe de transição do governo nesta terça-feira, 8. Nos próximos dias, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alckmin devem ir a Brasília para discutir detalhes da transição e da proposta de emenda à Constituição (PEC) que garantirá o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023.

A agenda em Brasília ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que Lula encontre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta semana, antes de ir para o Egito participar da COP-27. O presidente eleito também deve se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse nesta segunda-feira, 7, que sugeriu também um encontro entre Lula e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. O senador, que é um dos coordenadores da campanha do presidente eleito, falou sobre o assunto ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, em Brasília.

A equipe do presidente eleito ainda não bateu o martelo sobre os valores previstos na PEC da Transição. Por isso, ainda não foi divulgada quando será a próxima reunião com parlamentares sobre o Orçamento. Após encontro com o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), na semana passada, Alckmin disse que voltaria a Brasília nesta terça para discutir os detalhes da proposta.

O deputado José Guimarães (PT-CE) conversou nesta segunda-feira com Lira sobre a PEC da Transição e afirmou que o presidente da Câmara se comprometeu a "ajudar naquilo que for necessário". A equipe de Lula se reuniu nesta segunda-feira no Grand Mercure Hotel, localizado na zona sul da capital paulista.

