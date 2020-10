Governo de SP vai testar 10 mil alunos para saber quem está com a covid-19

O governo de São Paulo vai iniciar um inquérito epidemiológico na rede estadual de ensino para saber quem está contaminado com a covid-19. A previsão a Secretaria da Educação é testar 10.000 alunos e 9.300 servidores. Os testes começam a partir da próxima semana, no dia 13 de outubro.

As aulas foram retomadas nesta quarta-feira, 7, em 904 escolas das mais de 5.000 unidades da rede estadual. Neste primeiro momento, apenas alunos do Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos estão autorizados a retomar as atividades. O retorno é opcional, tanto para as escolas, quanto para os estudantes. A medida vale para redes estadual, municipal e privada.

A testagem será feita em 20 cidades de todas as regiões de saúde do estado de São Paulo. Serão sorteados 5 escolas por município e cada uma delas terá 100 alunos testados, além de todos os servidores daquela unidade escolar.

De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, a metodologia escolhida foi o teste RT-PCR, que identifica se a pessoa ainda está com o vírus no corpo e com capacidade alta de transmissão.

“O teste sorológico é o que aconteceu no passado e não muda as medidas que estão regradas. Entendemos que fazendo os testes dos pacientes leves e assintomáticos permite identificar uma maior circulação de vírus em uma região, e decidir fechar uma escola de forma pontual”, explicou o secretário em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7.

Ainda de acordo com Gorinchteyn, se caso o diagnóstico de um aluno ou professor seja positivo, ele passará por uma quarentena e todas as pessoas que tiveram contato serão monitoradas.

Capital também vai testar alunos

A prefeitura de São Paulo pretende testar todos os alunos e professores da rede municipal de ensino antes da volta efetiva das aulas, prevista para 3 de novembro na capital. A primeira fase de exames sorológicos começou em 1º de outubro com alunos de 9º ano do fundamental e da 3ª série do ensino médio, além dos docentes. Eles serão testados nas próprias escolas.

A secretaria municipal de Educação quer dar prioridade a volta em novembro para professores e estudantes que já tenham anticorpos para o coronavírus. Mesmo assim, quem tiver resultado negativo não será impedido de retornar às atividades presenciais.

A capital realiza, paralelamente, um outro inquérito sorológico para saber o tamanho da covid-19 da cidade. De acordo com os últimos dados, quase 1,9 milhão de pessoas já tiveram a doença na capital paulista. Deste total, 1,64 milhão é de adultos, acima de 18 anos, e 244.000 é de crianças, de 4 a 14 anos.

(Com Estadão Conteúdo)