Governo de SP paga R$ 544 bi em bônus para professores; veja quem tem direito e data de pagamento

O pagamento do bônus por desempenho escolar no estado de São Paulo será realizado em parcela única no dia 25 de abril, com repasse de R$ 544 milhões a 159.430 servidores da rede estadual de ensino. O valor é 161% superior ao registrado em 2023, quando foram pagos R$ 208 milhões.

Entre os contemplados estão professores, diretores, dirigentes, coordenadores pedagógicos e funcionários de apoio. O valor médio da bonificação será de R$ 3.415, enquanto o maior pagamento será de R$ 33.543,32, destinado a um diretor de escola, segundo informações do governo do Estado.

A bonificação está vinculada ao desempenho das escolas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). No 2º ano do Ensino Fundamental, houve crescimento de 45,3% nas médias de matemática e de 28% em língua portuguesa, em comparação com os resultados de 2023.

Segundo dados da Secretaria da Educação, 1.523 escolas estaduais atingiram as classificações “meta ouro” ou “meta diamante”.

Cálculo do bônus passa a incluir mais séries e disciplinas

A fórmula usada para o cálculo do bônus foi modificada. A partir de 2024, os resultados de todas as séries e disciplinas avaliadas no Saresp e no Provão Paulista Seriado foram considerados. Também entram na conta a frequência dos estudantes e o índice de participação nas avaliações.

Professores de disciplinas avaliadas têm a bonificação proporcional à carga horária. Para os profissionais que atuam em mais de uma escola ou em disciplinas fora do escopo do Saresp, a composição do bônus é baseada na média ponderada entre a meta da escola e da disciplina.

As escolas foram classificadas em dois níveis de cumprimento de metas. As que atingiram 100% da meta receberam a classificação “diamante”, com bônus equivalente a dois salários. As que atingiram 50% receberam a classificação “ouro”, com pagamento equivalente a um salário.

As metas foram ajustadas conforme o ciclo de ensino, número de matrículas e fatores de vulnerabilidade social, com o objetivo de distribuir os valores conforme o contexto de cada unidade escolar.

Quem pode receber o bônus?