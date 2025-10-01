Governo de SP interdita 6 estabelecimentos e confirma 10 casos de contaminação por metanol no estado

O Governo de São Paulo anunciou que na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, seis estabelecimentos foram interditados durante uma fiscalização conjunta das secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. A ação ocorre após identificação de casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas adulteradas.

As medidas de caráter preventivo visam investigar a relação desses locais com os casos registrados. Nesta terça-feira, 30, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para intensificar as medidas de combate e monitoramento.

As fiscalizações estão sendo realizadas em bares, adegas e distribuidoras. Neste ano, mais de 50 mil garrafas já foram apreendidas em todo o estado. Além disso, em Barueri, nesta quarta-feira, um lote de 128 mil garrafas de vodca foi lacrado e aguarda a apresentação de documentação para sua liberação.

"As ações de vigilância sanitária foram reforçadas quando confirmamos os casos e os locais onde os consumidores supostamente ingeriram as bebidas. Obtivemos essas informações a partir das notificações feitas pelas unidades de saúde que atenderam as vítimas e seus familiares. Com base nesses dados, redirecionamos nossas ações", explicou Manoel Lara, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS).

Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 10 casos confirmados de contaminação por metanol no Estado, com um óbito ocorrido em São Paulo.

A recomendação da Secretaria é que pessoas que apresentem sintomas incomuns após consumir bebidas alcoólicas procurem imediatamente um médico, realizem exames laboratoriais e sejam avaliadas por um oftalmologista. Os sintomas a serem observados incluem fortes dores abdominais, tontura e confusão mental. O tratamento dentro das primeiras 6 horas após o início dos sintomas é crucial para evitar complicações graves.

Balanço dos casos de contaminação por metanol:

Total de casos: 37

Confirmados: 10 (1 óbito)

Em investigação: 27 (5 óbitos)

Estabelecimentos interditados:

Total: 6 (interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal)

Na capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca

Grande São Paulo: São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1)

Distribuidoras suspensas:

1 distribuidora teve sua inscrição estadual suspensa preventivamente

Outras 3 distribuidoras estão sob análise para possível suspensão

A Secretaria da Fazenda rastreia os fornecedores envolvidos na distribuição das bebidas adulteradas

Ações em bares:

Um bar nos Jardins teve sua inscrição estadual suspensa pela Secretaria da Fazenda após interdição do local.

Operações Policiais:

Mogi das Cruzes: Apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas diversas com indícios de adulteração em uma adega

Apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas diversas com indícios de adulteração em uma adega Americana: 2 pessoas detidas e mais de 17,7 mil bebidas apreendidas

Apreensões e lotes lacrados:

128 mil garrafas de vodca lacradas em Barueri (aguardando documentação)

802 garrafas apreendidas nesta semana:

660 em distribuidoras

142 em três bares da capital

Investigação criminal: