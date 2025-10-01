Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo de SP interdita 6 estabelecimentos e confirma 10 casos de contaminação por metanol no estado

Até agora, foram apreendidas mais de 50 mil garrafas em todo o estado ao longo deste ano

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20h07.

Tudo sobreCrime
Saiba mais

O Governo de São Paulo anunciou que na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, seis estabelecimentos foram interditados durante uma fiscalização conjunta das secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. A ação ocorre após identificação de casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas adulteradas.

As medidas de caráter preventivo visam investigar a relação desses locais com os casos registrados. Nesta terça-feira, 30, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para intensificar as medidas de combate e monitoramento.

As fiscalizações estão sendo realizadas em bares, adegas e distribuidoras. Neste ano, mais de 50 mil garrafas já foram apreendidas em todo o estado. Além disso, em Barueri, nesta quarta-feira, um lote de 128 mil garrafas de vodca foi lacrado e aguarda a apresentação de documentação para sua liberação.

"As ações de vigilância sanitária foram reforçadas quando confirmamos os casos e os locais onde os consumidores supostamente ingeriram as bebidas. Obtivemos essas informações a partir das notificações feitas pelas unidades de saúde que atenderam as vítimas e seus familiares. Com base nesses dados, redirecionamos nossas ações", explicou Manoel Lara, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS).

Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 10 casos confirmados de contaminação por metanol no Estado, com um óbito ocorrido em São Paulo.

A recomendação da Secretaria é que pessoas que apresentem sintomas incomuns após consumir bebidas alcoólicas procurem imediatamente um médico, realizem exames laboratoriais e sejam avaliadas por um oftalmologista. Os sintomas a serem observados incluem fortes dores abdominais, tontura e confusão mental. O tratamento dentro das primeiras 6 horas após o início dos sintomas é crucial para evitar complicações graves.

Balanço dos casos de contaminação por metanol:

  • Total de casos: 37
  • Confirmados: 10 (1 óbito)
  • Em investigação: 27 (5 óbitos)

Estabelecimentos interditados:

  • Total: 6 (interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal)
  • Na capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca
  • Grande São Paulo: São Bernardo do Campo (1) e Barueri (1)

Distribuidoras suspensas:

  • 1 distribuidora teve sua inscrição estadual suspensa preventivamente
  • Outras 3 distribuidoras estão sob análise para possível suspensão
  • A Secretaria da Fazenda rastreia os fornecedores envolvidos na distribuição das bebidas adulteradas

Ações em bares:

Um bar nos Jardins teve sua inscrição estadual suspensa pela Secretaria da Fazenda após interdição do local.

Operações Policiais:

  • Mogi das Cruzes: Apreensão de 80 garrafas de bebidas alcoólicas diversas com indícios de adulteração em uma adega
  • Americana: 2 pessoas detidas e mais de 17,7 mil bebidas apreendidas

Apreensões e lotes lacrados:

  • 128 mil garrafas de vodca lacradas em Barueri (aguardando documentação)
  • 802 garrafas apreendidas nesta semana:
  • 660 em distribuidoras
  • 142 em três bares da capital

Investigação criminal:

  • 5 inquéritos em andamento
  • 3 departamentos da Polícia Civil envolvidos
  • 22 prisões realizadas em 2025 relacionadas a esse crime
Acompanhe tudo sobre:CrimeEstado de São Paulobebidas-alcoolicas

Mais de Brasil

Como construir uma sociedade mais saudável e produtiva para sustentar vidas mais longas

Brasileiros que recebem até R$ 15 mil pagam mais IR do que quem recebe mais de R$ 90 mil

São Paulo tem ao menos seis mortes e 37 casos suspeitos de intoxicação por metanol

CNH sem autoescola: Lula dá aval e Ministério dos Transportes avança para implementar medida

Mais na Exame

Inteligência Artificial

3 prompts de IA para otimizar reuniões no trabalho

Mundo

UE segue 'modelo Trump' e anuncia tarifas de até 50% sobre aço chinês

Mercados

MBRF (MBRF3) conclui aquisição de 50% da fabricante de gelatina e colágeno Gelprime

Brasil

Como construir uma sociedade mais saudável e produtiva para sustentar vidas mais longas