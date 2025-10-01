Governo de SP interdita 6 estabelecimentos e confirma 10 casos de contaminação por metanol no estado

Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20h07.
O Governo de São Paulo anunciou que na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, seis estabelecimentos foram interditados durante uma fiscalização conjunta das secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. A ação ocorre após identificação de casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas adulteradas.
As medidas de caráter preventivo visam investigar a relação desses locais com os casos registrados. Nesta terça-feira, 30, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para intensificar as medidas de combate e monitoramento.
As fiscalizações estão sendo realizadas em bares, adegas e distribuidoras. Neste ano, mais de 50 mil garrafas já foram apreendidas em todo o estado. Além disso, em Barueri, nesta quarta-feira, um lote de 128 mil garrafas de vodca foi lacrado e aguarda a apresentação de documentação para sua liberação.
"As ações de vigilância sanitária foram reforçadas quando confirmamos os casos e os locais onde os consumidores supostamente ingeriram as bebidas. Obtivemos essas informações a partir das notificações feitas pelas unidades de saúde que atenderam as vítimas e seus familiares. Com base nesses dados, redirecionamos nossas ações", explicou Manoel Lara, diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (CVS).
Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 10 casos confirmados de contaminação por metanol no Estado, com um óbito ocorrido em São Paulo.
A recomendação da Secretaria é que pessoas que apresentem sintomas incomuns após consumir bebidas alcoólicas procurem imediatamente um médico, realizem exames laboratoriais e sejam avaliadas por um oftalmologista. Os sintomas a serem observados incluem fortes dores abdominais, tontura e confusão mental. O tratamento dentro das primeiras 6 horas após o início dos sintomas é crucial para evitar complicações graves.
Um bar nos Jardins teve sua inscrição estadual suspensa pela Secretaria da Fazenda após interdição do local.