Governo de SP amplia horário de venda de bebida alcoólica em restaurantes

O governo de São Paulo fez uma alteração da quarentena em todo o estado nesta sexta-feira, 19. Uma das mudanças foi ampliar a venda de bebida alcoólica em restaurantes para até 22 horas. Antes, os restaurantes só podiam vender bebidas até 20h, mas podiam ficar abertos até 22 horas.

A medida é válida somente para as regiões que estão na fase 3 amarela da quarentena, como é o caso da Grande São Paulo. Os bares só ficam autorizados a vender até 20h. Nas demais fases da quarentena as regras não mudam (veja abaixo). Todas as alterações começam a valer a partir do dia 22 de fevereiro, próxima segunda-feira.

O governo alterou também as fases em quatro regiões: Barretos e Presidente Prudente tiveram uma piora na taxa de internações de leitos de UTI e foram para a fase 1 vermelha, em que somente os serviços essenciais podem funcionar. Continuam nesta fase mais restrita as regiões de Araraquara e de Bauru.

Passaram para fases menos restritas as regiões de Franca - que vai para a fase 2 laranja - e Sorocaba, que fica na fase 3 amarela. A capital paulista e a Baixada Santista permanecem na fase 3 amarela.

A ocupação de leitos de UTI em todo o estado e na Grande São Paulo está em 66%. A média diária de internações, que contabiliza leitos de UTI e enfermaria, é de 1.480 novas solicitações, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Este valor está próximo de 1.400 desde o começo de janeiro e é um dos mais altos já registrados.

No começo de fevereiro, o governo do estado fez uma alteração na quarentena e deixou mais restritas a circulação de pessoas em regiões do interior do estado, onde muitas cidades estão com a taxa de ocupação de leitos de UTI em 100, como Araraquara, que está em lockdown há cinco dias.

Quarentena em São Paulo

Restrições da fase amarela

Capacidade de atendimento do comércio de rua e shoppings é de 40%. Podem abrir por no máximo 12 horas por dia, até as 22 horas

Restaurantes podem abrir com 40% da capacidade por 10 horas por dia, até as 22 horas. Venda de bebida é permitida até 22 horas

Bares podem abrir com 40% de capacidade, por 10 horas por dia, até as 20 horas

Salões de beleza podem funcionar por até 10 horas por dia

Academias podem abrir com 40% de capacidade, por 10 horas por dia, até 22 horas

Parques ficam abertos

Restrições da fase laranja

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, salões de beleza e restaurantes é de 40%. Podem abrir por no máximo 8 horas por dia, até as 20 horas

Nas academias a capacidade máxima é de 40%

Bares são proibidos de ter atendimento presencial — apenas delivery é permitido

Os parques ficam abertos

Restrições da fase vermelha

Apenas atividades essenciais podem funcionar, como supermercados, farmácias e postos de gasolina

Comércio, shoppings, academias, salões de beleza, bares e restaurantes precisam ficar fechados

Parques ficam fechados