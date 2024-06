Governo autoriza uso da Força Nacional no RS por 30 dias

O Ministério da Justiça autorizou nesta quinta-feira o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Sul durante 30 dias. As equipes irão apoiar no policiamento ostensivo e nas atividades de preservação da ordem pública no estado, que enfrenta episódios de violência após a cheia histórica de maio.

Segundo a autorização, publicada no Diário Oficial, o contingente enviado obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do ministério.

Incidente no Aeroporto Hugo Cantergiani

A medida do governo acontece um dia após um assalto a carro-forte que resultou em tiroteio no Aeroporto Hugo Cantergiani, no município gaúcho de Caxias do Sul. A troca de tiros resultou na morte do sargento Fabiano Oliveira, 47 anos, do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM). Um criminoso também morreu no confronto e já foi identificado pelas forças de segurança.

Denúncias de Ameaças e Interferências

Moradores e voluntários denunciaram ameaças das organizações criminosas em meio ao resgate das vítimas das enchentes. No início de maio, o surfista Pedro Scooby, que viajou para a região para auxiliar no socorro, afirmou que as facções cercearam o trabalho de apoio e dificultaram a retirada de pessoas de áreas atingidas.

Preocupação com a Segurança Pública

No início do mês, o GLOBO mostrou que os efeitos dos temporais — que impactaram desde a infraestrutura local até a economia — na segurança pública preocupam especialistas, que temem a possibilidade de um aumento significativo dos índices nos próximos meses, assim como já ocorreu em outras tragédias de largo impacto pelo mundo.