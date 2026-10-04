Apuração de senador no Distrito Federal: veja quem está na frente

Os eleitores do Distrito Federal vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. Por lá, 2,56 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Distrito Federal será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Distrito Federal?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Distrito Federal

Bia Kicis (PL) – Número 223

David Horn (PCO) – Número 290

Erika Kokay (PT) – Número 131

Guto Felício dos Santos (PSDB) – Número 456

Leila do Vôlei (PDT) – Número 123

Marley (Avante) – Número 700

Michelle Bolsonaro (PL) – Número 222

Professor Guilherme Amorim (UP) – Número 800

Sebastião Coelho (Novo) – Número 300

Tiago (Agir) – Número 360

Zanata (PSTU) – Número 161