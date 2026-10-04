Apuração para governador em Goiás: veja quem está ganhando em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h25.
Os eleitores de Goiás vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
A disputa pelo governo de Goiás reúne seis candidatos.
A apuração em Goiás será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro e ocorrerá apenas nas disputas para presidente da República e governador em que nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
Os resultados podem começar a ser divulgados pela Justiça Eleitoral a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME terá acompanhamento da apuração, cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
Sim. O eleitor pode levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. A ordem dos votos é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente.
Não. O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. A restrição também alcança câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto.
Não. O título impresso não é obrigatório. O eleitor precisa apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título também serve como identificação quando exibe a fotografia do eleitor.
O eleitor que estiver fora do município onde deveria votar pode justificar a ausência pelo e-Título no dia da votação, das 8h às 17h, ou procurar uma mesa receptora de justificativa.
Sim. Empresas que funcionam no domingo de eleição devem liberar os funcionários pelo tempo necessário para votar, sem desconto no salário ou exigência de compensação das horas.
Porque as eleições de 2026 renovam dois terços do Senado. Serão preenchidas 54 das 81 cadeiras da Casa, com a eleição de dois senadores por estado e pelo Distrito Federal.
Sim. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação terá direito de votar. Os mesários distribuem senhas e o atendimento continua após as 17h até que esses eleitores sejam atendidos.
O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar.