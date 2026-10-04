Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração para governador em Goiás: veja quem está ganhando em tempo real

Estado tem 5,08 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h25.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores de Goiás vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Goiás reúne seis candidatos.

yt thumbnail

Quem está ganhando em Goiás?

A apuração em Goiás será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Goiás

  • Daniel Vilela (MDB) — 15
  • Danilo da Silva (PCO) — 29
  • Wilder Morais (PL) — 22
  • Marconi Perillo (PSDB) — 45
  • Luis Cesar Bueno (PT) — 13
  • Luciana Amorim (UP) — 80

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro e ocorrerá apenas nas disputas para presidente da República e governador em que nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

A partir de que horas saem os resultados das eleições? ＋

Os resultados podem começar a ser divulgados pela Justiça Eleitoral a partir das 17h, pelo horário de Brasília. A EXAME terá acompanhamento da apuração, cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Posso levar uma colinha para votar? ＋

Sim. O eleitor pode levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. A ordem dos votos é: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente.

Posso entrar com o celular na cabine de votação? ＋

Não. O celular não pode entrar na cabine, mesmo desligado. A restrição também alcança câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto.

Preciso levar o título de eleitor para votar? ＋

Não. O título impresso não é obrigatório. O eleitor precisa apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte. O e-Título também serve como identificação quando exibe a fotografia do eleitor.

O que fazer se eu estiver fora da minha cidade no dia da eleição? ＋

O eleitor que estiver fora do município onde deveria votar pode justificar a ausência pelo e-Título no dia da votação, das 8h às 17h, ou procurar uma mesa receptora de justificativa.

Quem trabalha no domingo pode sair para votar? ＋

Sim. Empresas que funcionam no domingo de eleição devem liberar os funcionários pelo tempo necessário para votar, sem desconto no salário ou exigência de compensação das horas.

Por que tenho que votar em dois senadores em 2026? ＋

Porque as eleições de 2026 renovam dois terços do Senado. Serão preenchidas 54 das 81 cadeiras da Casa, com a eleição de dois senadores por estado e pelo Distrito Federal.

Quem estiver na fila às 17h ainda poderá votar? ＋

Sim. Quem estiver na fila no momento do encerramento da votação terá direito de votar. Os mesários distribuem senhas e o atendimento continua após as 17h até que esses eleitores sejam atendidos.

Quando e que horas será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Apuração de senador em Goiás: veja quem está na frente

Apuração de presidente em Goiás veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador no Distrito Federal: veja quem está na frente

Apuração para governador no Distrito Federal: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Mais na Exame

Brasil

Apuração de senador em Goiás: veja quem está na frente