Apuração para governador em Goiás: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores de Goiás vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 5 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Goiás reúne seis candidatos.

Quem está ganhando em Goiás?

A apuração em Goiás será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Goiás

Daniel Vilela (MDB) — 15

Danilo da Silva (PCO) — 29

Wilder Morais (PL) — 22

Marconi Perillo (PSDB) — 45

Luis Cesar Bueno (PT) — 13

Luciana Amorim (UP) — 80