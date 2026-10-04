Apuração de senador em Goiás: veja quem está na frente

Os eleitores de Goiás vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 5,08 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Goiás será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando em Goiás?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em Goiás

Vanderlan Cardoso (PSD) -555

Cíntia Dias (Psol) - 500

Dr. Zacharias Calil (MDB) - 155

Ernesto Roller (PSDB) - 456

Gracinha Caiado (União) - 444

Guilherme Darques (UP) - 800

Gustavo Gayer (PL) -222

Gustavo Medanha (PRD) - 251

Isaura Lemos (PSB) - 400

Iure Castro (Cidadania) - 234

Oséias Varão (PL) - 222