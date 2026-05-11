Futura/Apex: 48,3% dizem que votariam em Lula por causa do Desenrola 2.0

As pautas econômicas e trabalhistas defendidas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizam parte relevante do eleitorado, mas ainda não conseguem reduzir de forma significativa a rejeição ao presidente, segundo dados da pesquisa Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta segunda-feira, 11.

Segundo o levantamento, 48,3% afirmam que votariam em Lula por causa do Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas que permite o uso do FGTS como garantia e foi lançado em maio de 2026.

Dentro desse grupo, 38,1% dizem que votariam no presidente com certeza, enquanto 10,2% afirmam que poderiam votar nele.

Por outro lado, 50,2% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 1,6% não souberam ou preferiram não responder.

Escala 6x1, tarifa zero e isenção de IR na decisão do eleitor

Números semelhantes aparecem em perguntas relacionadas a outras propostas defendidas pela administração petista.

Uma delas questionou os entrevistados sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, defendida e aprovada pelo governo no Congresso Nacional.

Nesse cenário, 38,5% afirmam que votariam com certeza em Lula, enquanto 9,2% dizem que poderiam votar nele, totalizando 47,7%. Em contrapartida, 49,1% afirmam que não votariam no presidente de forma alguma. Outros 3,3% não souberam ou não responderam.

Outra pergunta abordou o apoio do governo ao fim da escala de trabalho 6x1. Nesse recorte, o percentual dos que votariam em Lula chega a 49%, resultado da soma entre os 40,8% que afirmam votar com certeza e os 8,2% que dizem que poderiam votar nele.

Neste cenário, os eleitores favoráveis a Lula superam numericamente os que rejeitam o presidente, que somam 47,6%.

Outros 3,4% não souberam ou preferiram não responder à pergunta sobre a escala 6x1.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre a proposta de implementação da tarifa zero em ônibus urbanos.

Segundo a pesquisa, 51,1% afirmam que votariam em Lula diante dessa medida. Dentro desse grupo, 42,1% dizem que votariam com certeza no presidente, o maior índice registrado entre os cenários testados.

Na outra ponta, 46,2% afirmam que continuariam sem votar em Lula mesmo diante da proposta. Outros 2,7% não souberam ou preferiram não responder.