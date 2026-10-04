Eleição presidente em Rondônia: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 67,45%

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Silva Júnior/MTUR/Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h01.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Rondônia, com 67,45% dos votos válidos.
Já Luiz Inácio da Silva (PT) ficou com 25,89%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Em Rondônia, 1,27 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Em Rondônia, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 67,45% dos votos válidos, e Luíz Inácio da Silva (PT), 25,89%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.
Confira os detalhes do resultado das eleições em Rondônia
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Marcos Rogério foi eleito governador de Rondônia em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 94,68% das urnas apuradas, Marcos obteve 57,02% dos votos válidos, neste domingo, 4.
Os candidatos Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado de Rondônia nas eleições de 2026.
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,66% das urnas apuradas, Fernando obteve 31,97% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Bruno, que recebeu 26,56%.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.