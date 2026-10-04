Eleição presidente em Rondônia: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar com 67,45%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Rondônia, com 67,45% dos votos válidos.

Já Luiz Inácio da Silva (PT) ficou com 25,89%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Rondônia, 1,27 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno em Rondônia?

Em Rondônia, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 67,45% dos votos válidos, e Luíz Inácio da Silva (PT), 25,89%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Confira os detalhes do resultado das eleições em Rondônia

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Rondônia?

Marcos Rogério foi eleito governador de Rondônia em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 94,68% das urnas apuradas, Marcos obteve 57,02% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos em Rondônia?

Os candidatos Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) foram eleitos senadores da República pelo estado de Rondônia nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,66% das urnas apuradas, Fernando obteve 31,97% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Bruno, que recebeu 26,56%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.