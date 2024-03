Fugitivos de Mossoró invadem galpão e agridem dono de sítio no Nordeste

Os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró invadiram na madrugada deste domingo um galpão e agrediram o dono da propriedade que fica em uma comunidade rural de Baraúna (RN), na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Vinculados ao Comando Vermelho, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da unidade de segurança máxima no dia 14 de fevereiro e estão foragidos há 19 dias.

Informados sobre o ocorrido, os agentes das forças policiais concentraram as buscas em Baraúna e fizeram um cerco no sítio. Segundo os investigadores, eles renderam o proprietário com uma chave de braça no pescoço e estavam atrás de celulares e alimentos. Depois, eles saíram correndo do local.