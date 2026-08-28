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Flávio Bolsonaro anuncia Claudio Lottenberg para a Saúde caso seja eleito

Sob o comando de Lottenberg, o hospital Albert Einstein passou a construir parcerias com o setor público e atendimentos pelo SUS

(Germano Lüders/Exame)

(Germano Lüders/Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22h46.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 23h45.

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Em sabatina realizada nesta sexta-feira na TV Globo,  o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, disse que, caso seja eleito, vai fazer um "SUS moderno" e anunciou que Claudio Lottenberg será seu ministro da Saúde.

"Tenho um anúncio importante hoje. Caso seja eleito, Claudio Lottenberg vai para a Saúde", disse na bancada ao lado dos jornalistas Cesar Tralli e Renata Vasconcellos, que conduziram a sabatina.

Quem é Claudio Lottenberg

Cláudio Luiz Lottenberg  é um médico oftalmologista graduado pela Escola Paulista de Medicina.

É presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, do Instituto Coalizão Saúde, do Lide Saúde, da Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Federal do governo Lula.

Sob o comando de Lottenberg, o hospital Albert Einstein passou a construir parcerias com o setor público e atendimentos pelo SUS.

Cláudio integrou o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) durante o governo Fernando Henrique Cardoso; o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em gestões anteriores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva; e o Conselho Consultivo da Febem na gestão Geraldo Alckmin no Estado de São Paulo.

Lottenberg também atuou como secretário municipal de Saúde na gestão do prefeito José Serra, em 2005. Foi do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Superior de Saúde do Estado de São Paulo.

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