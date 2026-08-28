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'Jamais questionei o processo eleitoral. Vou ser presidente com essas regras', diz Flávio Bolsonaro

Em sabatina na TV Globo, senador também reconheceu erro ao atribuir a uma empresa venezuelana a fabricação de urnas utilizadas no Brasil

Flávio Bolsonaro: "Eu não vou perder essa eleição. E digo mais: vou ganhar no primeiro turno" (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

Flávio Bolsonaro: "Eu não vou perder essa eleição. E digo mais: vou ganhar no primeiro turno" (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22h08.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 23h31.

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Candidato do PL à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou durante sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 28, que pretende respeitar as regras do processo eleitoral e o resultado das urnas em 2026.

A declaração ocorreu após ele ser questionado sobre os ataques feitos por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao sistema eletrônico de votação.

“Jamais questionei o processo eleitoral. Vou respeitar o processo eleitoral, vou respeitar o resultado das eleições. Eu estou concorrendo com essas regras, eu vou ser presidente da República com essas regras”, afirmou.

Flávio também reconheceu ter cometido um erro ao dizer que uma empresa venezuelana havia fabricado urnas eletrônicas utilizadas no Brasil. Segundo ele, a empresa teria participado de algumas etapas relacionadas ao processo eleitoral organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não teria fabricado os equipamentos.

“Então, tirando essa parte que de fato eu falei equivocadamente, eu fui bem claro ao dizer que jamais questionei a questão do processo eleitoral”, disse.

Questionado se respeitaria o resultado caso fosse derrotado, Flávio respondeu que sim. Em seguida, porém, afirmou que não acredita que isso vá acontecer.

“Eu não vou perder essa eleição. E digo mais: vou ganhar no primeiro turno”, declarou.

'Filho 01' de Bolsonaro

Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao longo da trajetória política da família, manteve uma relação próxima com o pai também no campo político. O senador foi um dos principais integrantes da família a defender publicamente Jair e seu legado, e sua própria carreira foi construída dentro do movimento bolsonarista.

Na campanha presidencial de 2026, Flávio busca se apresentar como herdeiro político de Jair Bolsonaro. Em uma agenda recente, chegou a dizer que pretende retornar à Festa do Peão de Barretos em 2027 ao lado do pai, caso seja eleito.

Bolsonaro completou, em 4 de agosto de 2026, um ano sob restrição de liberdade. Ele foi preso após a Primeira Turma do STF o condenar a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, além de outros quatro crimes.

Em 22 de novembro, Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Segundo a defesa, o episódio teria sido provocado pelo uso de medicamentos.

Após o episódio, Moraes revogou a prisão domiciliar e determinou a transferência do ex-presidente para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

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