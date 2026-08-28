'Jamais questionei o processo eleitoral. Vou ser presidente com essas regras', diz Flávio Bolsonaro

Candidato do PL à Presidência, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou durante sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 28, que pretende respeitar as regras do processo eleitoral e o resultado das urnas em 2026.

A declaração ocorreu após ele ser questionado sobre os ataques feitos por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao sistema eletrônico de votação.

“Jamais questionei o processo eleitoral. Vou respeitar o processo eleitoral, vou respeitar o resultado das eleições. Eu estou concorrendo com essas regras, eu vou ser presidente da República com essas regras”, afirmou.

Flávio também reconheceu ter cometido um erro ao dizer que uma empresa venezuelana havia fabricado urnas eletrônicas utilizadas no Brasil. Segundo ele, a empresa teria participado de algumas etapas relacionadas ao processo eleitoral organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas não teria fabricado os equipamentos.

“Então, tirando essa parte que de fato eu falei equivocadamente, eu fui bem claro ao dizer que jamais questionei a questão do processo eleitoral”, disse.

Questionado se respeitaria o resultado caso fosse derrotado, Flávio respondeu que sim. Em seguida, porém, afirmou que não acredita que isso vá acontecer.

“Eu não vou perder essa eleição. E digo mais: vou ganhar no primeiro turno”, declarou.

'Filho 01' de Bolsonaro