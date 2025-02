Fim do saque aniversário 'não tem chance de prosperar' no Congresso, diz ministro do Trabalho

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira que o fim do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não tem chance de prosperar no Congresso Nacional.

Diante desse cenário, o governo irá editar uma medida provisória (MP) para apenas liberar o saque de quem está com recurso retido. Segundo Marinho, a desistência da medida não está relacionada à queda de popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O governo não decide essas questões sozinhos. Eu sou realista, ao consultar o Parlamento me disseram que não tem chance de prosperar (o fim do saque-aniversário), então não vou ficar insistindo em algo que não tem chance de prosperar, esse é o fato, não tem nada a ver com popularidade", disse em entrevista coletiva nesta quarta.

O ministro defende desde o início da gestão Lula acabar com esse mecanismo. Apesar do recuo do governo em relação ao fim do saque-aniversário, Marinho apontou que a opção é uma "distorção" do papel do FGTS, e garantiu que vai continuar a defender a medida.

"Eu vou continuar militando para acabar com o saque aniversário, porque aqui tem vários atores nessa mesa, não são somente os bancos, têm os trabalhadores, que é o ator principal e a construção civil", afirmou.

O governo prepara uma medida provisória para liberar, de forma extraordinária, o saque do saldo remanescente na conta vinculada ao FGTS para quem aderiu à modalidade de saque-aniversário e ficou com o dinheiro preso após ser demitido. O calendário de pagamento começa em 6 de março.

A Caixa Econômica Federal começa a realizar o pagamento da primeira etapa dos recursos retidos no dia 6 de março.

A liberação dos valores estará em medida provisória (MP), a ser publicada na próxima sexta-feira, 28. Essa MP é que vai autorizar o saque-extraordinário do saldo remanescente do FGTS para optantes do saque-aniversário, foram demitidos e ficaram com o dinheiro retido na conta vinculada.

Serão beneficiados 12 milhões de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 até a publicação da MP. Ao todo, serão injetados na economia R$ 12,1 bilhões, segundo estimativas do governo.