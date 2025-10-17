Fim de semana com queda de temperatura no Sudeste e temporais no Sul; veja a previsão

Assim como outras localidades, a Região Norte também enfrenta temporais intensos durante o fim de semana. (Alex Rocha/PMPA/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h41.
O fim de semana será marcado por mudanças intensas nas condições climáticas em todo o país. Entre sábado, 18, e domingo, 19, uma frente fria avança pelo território brasileiro, trazendo temporais severos no Sul e queda acentuada de temperatura em várias regiões.
Isso acontece devido à chegada de uma massa de ar polar, que, no domingo, promete derrubar os termômetros, especialmente no Sul e Sudeste.
Com isso, há o risco de temporais com granizo e ventos fortes que podem superar 70 km/h em diversas localidades.
Paralelamente, o Norte enfrenta temporais intensos e o Nordeste mantém tempo seco e quente na maior parte do território.
O Sul será a região mais afetada pelas mudanças climáticas. No sábado, chuvas intensas atingem o norte do Rio Grande do Sul, com risco de granizo e rajadas de vento acima de 70 km/h.
Santa Catarina e Paraná também registram temporais localizados, principalmente no oeste e no litoral.
No domingo, uma massa de ar polar provoca queda brusca nas temperaturas, fazendo com que as mínimas fiquem abaixo de 10°C no interior dos três estados.
No Sudeste, a instabilidade aumenta durante o sábado. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registram chuvas fortes, com raios e ventos intensos. No litoral paulista, as rajadas podem superar 70 km/h.
No domingo, as chuvas persistem no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto em São Paulo, o tempo melhora, mas o frio se intensifica.
O Centro-Oeste enfrenta instabilidade ao longo do fim de semana. No sábado, Mato Grosso do Sul e Goiás são as áreas mais afetadas, com pancadas fortes e possibilidade de temporais isolados.
No domingo, a instabilidade persiste em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, com risco de temporais à tarde. Vale destacar que as pancadas podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes em pontos específicos da região.
O Nordeste apresenta condições divididas no fim de semana. No sábado, a faixa leste registra chuva fraca e irregular, enquanto o interior segue seco e quente. No domingo, o tempo firme, quente e seco predomina na maior parte da região.
Somente a faixa litorânea que inclui Bahia, Alagoas e Pernambuco tem precipitações isoladas, mas de curta duração. Entretanto, o sertão e o interior mantêm baixa umidade e calor ao longo de todo o período.
Assim como outras localidades, a Região Norte também enfrenta temporais intensos durante o fim de semana. No sábado, Roraima e o norte do Amazonas são as áreas mais afetadas.
No domingo, os temporais continuam em Amazonas, Acre e Roraima.