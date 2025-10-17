Fim de semana com queda de temperatura no Sudeste e temporais no Sul; veja a previsão

O fim de semana será marcado por mudanças intensas nas condições climáticas em todo o país. Entre sábado, 18, e domingo, 19, uma frente fria avança pelo território brasileiro, trazendo temporais severos no Sul e queda acentuada de temperatura em várias regiões.

Isso acontece devido à chegada de uma massa de ar polar, que, no domingo, promete derrubar os termômetros, especialmente no Sul e Sudeste.

Com isso, há o risco de temporais com granizo e ventos fortes que podem superar 70 km/h em diversas localidades.

Paralelamente, o Norte enfrenta temporais intensos e o Nordeste mantém tempo seco e quente na maior parte do território.

Sul

O Sul será a região mais afetada pelas mudanças climáticas. No sábado, chuvas intensas atingem o norte do Rio Grande do Sul, com risco de granizo e rajadas de vento acima de 70 km/h.

Santa Catarina e Paraná também registram temporais localizados, principalmente no oeste e no litoral.

No domingo, uma massa de ar polar provoca queda brusca nas temperaturas, fazendo com que as mínimas fiquem abaixo de 10°C no interior dos três estados.

Porto Alegre (RS): sábado com mínima de 15°C e máxima de 21°C, com chuva. Domingo entre 13°C e 20°C, com sol entre nuvens.

sábado com mínima de 15°C e máxima de 21°C, com chuva. Domingo entre 13°C e 20°C, com sol entre nuvens. Curitiba (PR): sábado entre 14°C e 20°C, com pancadas de chuva. Domingo com frio intenso, entre 9°C e 15°C.

sábado entre 14°C e 20°C, com pancadas de chuva. Domingo com frio intenso, entre 9°C e 15°C. Florianópolis (SC): sábado com 17°C a 22°C e chuva forte. Domingo entre 14°C e 19°C, com sol e nuvens.

Sudeste

No Sudeste, a instabilidade aumenta durante o sábado. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registram chuvas fortes, com raios e ventos intensos. No litoral paulista, as rajadas podem superar 70 km/h.

No domingo, as chuvas persistem no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto em São Paulo, o tempo melhora, mas o frio se intensifica.

São Paulo (SP): sábado com 17°C a 25°C e chuva intensa. Domingo entre 12°C e 17°C, com nuvens.

sábado com 17°C a 25°C e chuva intensa. Domingo entre 12°C e 17°C, com nuvens. Rio de Janeiro (RJ): sábado entre 21°C e 35°C, com pancadas à tarde. Domingo de 17°C a 22°C, com chuva.

sábado entre 21°C e 35°C, com pancadas à tarde. Domingo de 17°C a 22°C, com chuva. Belo Horizonte (MG): sábado de 19°C a 33°C, com temporais à tarde. Domingo entre 14°C e 24°C.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste enfrenta instabilidade ao longo do fim de semana. No sábado, Mato Grosso do Sul e Goiás são as áreas mais afetadas, com pancadas fortes e possibilidade de temporais isolados.

No domingo, a instabilidade persiste em Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal, com risco de temporais à tarde. Vale destacar que as pancadas podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes em pontos específicos da região.

Brasília (DF): sábado entre 19°C e 32°C, parcialmente nublado. Domingo de 18°C a 28°C, com tempestades.

sábado entre 19°C e 32°C, parcialmente nublado. Domingo de 18°C a 28°C, com tempestades. Goiânia (GO): sábado de 20°C a 33°C, com tempestades. Domingo entre 19°C e 29°C, com chuva à tarde.

Nordeste

O Nordeste apresenta condições divididas no fim de semana. No sábado, a faixa leste registra chuva fraca e irregular, enquanto o interior segue seco e quente. No domingo, o tempo firme, quente e seco predomina na maior parte da região.

Somente a faixa litorânea que inclui Bahia, Alagoas e Pernambuco tem precipitações isoladas, mas de curta duração. Entretanto, o sertão e o interior mantêm baixa umidade e calor ao longo de todo o período.

Salvador (BA): sábado entre 24°C e 28°C, parcialmente nublado com 15% de chance de chuva. Domingo de 25°C a 29°C, com 6% de chance de chuva.

sábado entre 24°C e 28°C, parcialmente nublado com 15% de chance de chuva. Domingo de 25°C a 29°C, com 6% de chance de chuva. Recife (PE): sábado de 25°C a 29°C, encoberto com 24% de chance de chuva. Domingo entre 25°C e 30°C, parcialmente nublado com 16% de chuva.

sábado de 25°C a 29°C, encoberto com 24% de chance de chuva. Domingo entre 25°C e 30°C, parcialmente nublado com 16% de chuva. João Pessoa (PB): sábado entre 23°C e 29°C, com 24% de chance de chuva. Domingo de 24°C a 30°C, parcialmente nublado com 11% de chuva.

Norte

Assim como outras localidades, a Região Norte também enfrenta temporais intensos durante o fim de semana. No sábado, Roraima e o norte do Amazonas são as áreas mais afetadas.

No domingo, os temporais continuam em Amazonas, Acre e Roraima.