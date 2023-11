Exército de Israel diz ter tomado o 'controle operacional' do porto de Gaza

O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira que assumiu o "controle operacional" do porto da Faixa de Gaza, uma infraestrutura crucial do território palestino, no 41º dia de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ao menos dez combatentes foram mortos durante a operação.

A ação conjunta entre as forças blindadas e navais permitiu "nos últimos dias tomar o controle operacional do porto de Gaza, que estava sob controle da organização terrorista Hamas", afirmou as forças israelenses através de um comunicado. O local seria utilizado pelo grupo como "local de treino".

Ainda de acordo com o Exército, dez túneis e quatro estruturas do Hamas também foram destruídos. "Todos os edifícios na zona do porto foram evacuados", acrescentou.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou que o o Hamas "perdeu o controle" da Faixa de Gaza e que seus batalhões no norte do enclave teriam sofrido "golpes importantes" nas últimas semanas. Após as declarações, uma imagem de soldados israelenses da brigada Golani supostamente no interior do Parlamento de Gaza viralizou nas redes sociais