Estados receberão doses para todas as crianças até dia 15, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que a pasta vai garantir até o dia 15 de fevereiro a distribuição de doses de vacinas contra covid-19 capazes de imunizar toda a população infantil brasileira.

"Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar seus filhos, até o dia 15 de fevereiro nós já teremos distribuído doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos", disse ele, em entrevista na porta do ministério.

Segundo Queiroga, a pasta continua trabalhando para apoiar estados e municípios de forma que as consequências da terceira onda da pandemia no país sejam as menores possíveis para a sociedade.

A adesão à vacinação do público infantil no Brasil está abaixo do esperado.

O país começou a imunizar as crianças em meados de janeiro após uma série de críticas que o governo brasileiro recebeu pelo que foi visto como uma demora para a compra de vacinas para esse público, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter avalizado o imunizante da Pfizer.