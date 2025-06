Estação Perdizes da Linha 6-Laranja atinge 82% das obras e governo avança para entrega em 2026

A Estação Perdizes, da futura Linha 6-Laranja do metrô, atingiu a marca de 82,4% de avanço de obra, segundo informações da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) antecipadas à EXAME.

A estação será a última do primeiro trecho a ser entregue em 2026, ligando a região da Brasilândia, na zona norte da capital.

Perdizes é a estação mais avançada do trecho, seguida pelas estações Água Branca e Santa Marina, com 81% cada. Localizada a quase 30 metros de profundidade, a estação terá acessos pelas ruas Apicás e Ciro Costa, na região da Avenida Sumaré.

A SPI afirma que a Estação Perdizes é estratégica para a região por oferecer acesso a centros comerciais, ao Allianz Parque e arena de shows.

O segundo trecho, que será entregue em 2027, ligará a Estação Perdizes à Estação São Joaquim, no centro de São Paulo. A linha terá conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi.

Em fevereiro de 2025, foi concluída a escavação de todo o túnel do ramal. Com isso, todas as 15 estações já estão conectadas. Em paralelo, foi iniciada a fase de instalação de trilhos, sistemas e aquisição dos trens.

A Linha 6-Laranja de metrô promete reduzir para apenas 23 minutos um trajeto que atualmente é feito de ônibus em cerca de 1h30.

Linha 6-Laranja

Com um orçamento estimado em R$ 19 bilhões, a Linha 6-Laranja é atualmente a maior obra de infraestrutura em execução na América Latina. Por se tratar de uma Parceria Público-Privada (PPP), os investimentos são divididos entre o Estado de São Paulo e a empresa responsável pela concessão.

A construção da linha começou em 2015, sob responsabilidade de um consórcio que incluía as empreiteiras Odebrecht e Queiroz Galvão, as quais estavam envolvidas na Operação Lava Jato. Em 2016, o grupo suspendeu os trabalhos, e, após anos de disputas com o governo estadual, se retirou do projeto. Em 2020, a Acciona assumiu as obras, mantendo as condições do contrato anterior. Além de construir a linha, a Acciona ficará responsável pela operação do serviço por 19 anos.

1 /8 Entrada de túnel na futura estação Santa Marina (Obras da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

2 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina Foto: Germano Lüders 02/05/2024 (Obras da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

3 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina Foto: Germano Lüders 02/05/2024 (Obras da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

4 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina (Obras da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

5 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina (Obras do Metrô da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

6 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina (Obras do Metrô da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

7 /8 Metro Linha Laranja - Estação Sta Marina (Obras do Metrô da Linha Laranja - Estação Sta Marina)

8/8 Obras da estação Santa Marina, da linha 6- laranja (Metro Linha Laranja - Estação Sta MarinaFoto: Germano Lüders02/05/2024)

Como será a linha 6-Laranja

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja tem como previsão transportar mais de 630 mil passageiros diariamente entre as estações Brasilândia e São Joaquim. O trajeto, atualmente realizado por ônibus e com duração de aproximadamente 1h30, será reduzido para apenas 23 minutos. A linha contará com conexões com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

O governo e a concessionária discutem a inclusão de mais seis estações antes de sua inauguração. As novas estações, se confirmadas, devem ser integradas ao projeto original e não impactar significativamente o cronograma de entrega da linha. Caso o projeto de ampliação seja aprovado, a linha passará a ter 21 estações e 22 quilômetros de extensão.

Brasilândia

Maristela

Itaberaba-Hospital Vila Penteado

João Paulo I

Freguesia do Ó

Água Branca (acesso à linha 7-rubi da CPTM)

Sesc Pompeia

Perdizes

PUC-Cardoso de Almeida

FAAP-Pacaembu

Higienópolis-Mackenzie (acesso à linha 4-amarela do metrô)

14 Bis-Saracura

Bela Vista

São Joaquim (acesso à linha 1-azul do metrô)

Aclimação*

Cambuci*

Vila Monumento*

São Carlos*

Morro Grande*

Velha Campinas*

*Estações previstas no projeto de extensão

Quando a linha 6-Laranja vai ficar pronta?

No segundo semestre de 2026, o governo promete entregar o primeiro trecho do ramal, entre as Estações Brasilândia e Perdizes.

O restante da linha, entre as Estações Perdizes e São Joaquim, interligam a Zona Norte ao Centro da Capital e será entregue no segundo semestre de 2027.