Equipe de transição: Alckmin nomeia Claudia Costin e mais 17 nomes

O coordenador do governo de transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, nomeou na noite desta quarta-feira 18 novos nomes do grupo de trabalho. Entre os novos membros, está Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial. Ela fará parte da equipe que atuará na área da educação.

Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União na noite desta quarta-feira. No início da semana, Alckmin já havia anunciado 14 nomes que fariam parte da educação. Agora, ao todo, 24 profissionais trabalham neste grupo técnico.

Os outros oito nomes publicados no DOU na noite de ontem farão parte da assessoria especial da Coordenação de Grupos Técnicos, comandada por Aloizio Mercadante (PT).

Mais cedo, Alckmin havia anunciando mais 162 nomes para 16 grupos técnicos: Agriculta; Ciência, Tecnologia e Inovações; Comunicação Social; Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Regional; Justiça e Segurança Pública; Meio Ambiente; Minas e Energia; Pesca; Povos Originários; Previdência Social; Relações Exteriores; Saúde; Trabalho; Transparência, Integridade e Controle; e Turismo.

Entre eles há o deputado federal André Janones (Avante-MG), que integrará a equipe de comunicação; o advogado Cristiano Zanin, que representa o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em praticamente todos processos a que ele responde na Justiça; assim como o ex-chanceler do governo de Michel Temer, o tucano Aloysio Nunes Ferreira, para o núcleo de Relações Exteriores.

Leia a lista dos novos nomes publicados nesta quinta-feira:

Educação

Arnóbio Marques de Almeida Júnior

Cesar Callegari

Claudia Maria Costin

Daniel Tojeira Cara

Fátima Cleide Rodrigues da Silva

Getúlio Marques Ferreira

Karin Adriane Hugo Lucas

Luiz Cláudio Costa

Maria Aparecida da Silva Bento

Mônica Sapucaia Machado

Coordenação de Grupos Técnicos

Adriana Maia Venturini

Aline Veloso dos Passos

Cesar Dutra Carrijo

Clarice Costa Calisxto

Fernanda Cimbra Santiago

João Paulo de Farias Santos

Mariana Barbosa Cirne

Rodolfo de Carvalho Cabral

