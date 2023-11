Enem 2023: candidatos afetados por chuvas no Paraná poderão pedir reaplicação de prova

Estudantes que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) e moram em cidades afetadas pelos temporais que acometeram o estado do Paraná poderão pedir reaplicação da prova, informou o governo do estado.

Nesta semana, a Secretaria da Educação chegou a encaminhar um ofício ao Ministério da Educação pedindo o adiamento da prova, diante do desastre ambiental que fechou cerca de 20 escolas no estado. Parte delas atingida pelas chuvas ou porque foi destinada a receber pessoas desabrigadas.

Como devolutiva, diz a pasta, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) manteve a data original de aplicação (dias 5 e 12 de novembro), mas informou a possibilidade de que seja pedida a reaplicação da prova em caso de estudantes prejudicados.

Com a decisão, o pedido para fazer a solicitação para a nova prova ocorrerá entre os dias 13 e 17 de novembro. O pedido deverá ser feito no site do exame, na página do participante. Lá haverá uma aba específica para que os estudantes submetam os pedidos para análise.

As solicitações serão avaliadas caso a caso. Se ficar comprovado que houve prejuízo em decorrência do desastre climático, o participante poderá realizar as provas em outras duas datas: 12 e 13 de dezembro, em locais que serão divulgados posteriormente.