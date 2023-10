Enem 2023: Paraná quer adiar provas no estado por conta de fortes chuvas

A Secretaria Estadual de Educação do Paraná enviará um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e ao Ministério da Educação (MEC) solicitando o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por conta das fortes chuvas que atingem o estado.

O primeiro dia do exame, que terá testes de linguagens, ciências humanas e redação, está marcado para este domingo, 5.

De acordo com o secretário Roni Miranda, o Paraná tem no momento 20 escolas fechadas, seja por estarem em áreas atingidas pelas chuvas, seja porque foram destinadas a receber pessoas desabrigadas. Ao todo, cerca de 50 mil alunos do estado que estão no 3° ano do ensino médio se inscreveram para fazer o Enem neste ano.

Segundo o último boletim da Defesa Civil do Paraná, 149 municípios registraram ocorrências por causa das chuvas neste mês, com mais de 20 mil casas danificadas e 192 mil pessoas diretamente afetadas. Neste momento, uma das regiões mais prejudicadas no estado é o município de União da Vitória, atingido pelas cheias do Rio Iguaçu.

O Inep, responsável pela aplicação das provas, anunciou nesta semana que alunos que foram alocados em escolas muito distantes de suas casas poderão pedir para fazer o exame em uma nova data. A decisão, na avaliação de Roni Miranda, abre espaço para que o calendário de provas no estado também seja readaptado.

O segundo dia de provas do Enem 2023 será no domingo seguinte, dia 12 de novembro. O gabarito oficial será divulgado no dia 24 deste mês e as notas serão disponibilizadas em 16 de janeiro de 2024.

