Encceja 2024: inscrições começam nesta segunda, 29; veja como se inscrever

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2024 começaram nesta segunda-feira, 29, e vão até às 23h59 do dia 10 de maio. O exame ocorre no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Candidatos podem se increver de forma online, pelo site do Encceja

O que é o Encceja?

O Encceja estreou em 2002 com o objetivo de avaliar as competências, habilidades e conhecimentos de jovens e adultos que não terminaram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Este exame é conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Educação para sua implementação. A emissão do certificado e da declaração de proficiência, por sua vez, é responsabilidade das secretarias de Educação.

Tem que pagar para fazer o Encceja?

As incrições são gratuitas. Entretando, caso o participante tiver se inscrito em 2023 e faltado às provas, é necessário pagar uma taxa de R$ 40 ou ter justificado a ausência. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

O que é o atendimento especializado do Encceja?

Durante as inscrições, é possível solicitar atendimento especializado a participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e discalculia. Também podem ser contemplados gestantes, lactantes, idosos e pessoas com outras condições específicas. No mesmo período, o tratamento pelo nome social também pode ser solicitado.

O que cai no Encceja

O Encceja é constituído por quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.

O Inep, ligado ao Ministério da Educação (MEC), é o responsável pela realização do exame, que é aplicado desde 2002, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. A emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam Termo de Adesão ao Encceja.

