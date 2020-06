Em reabertura, Rio vai liberar calçadão, atividades no mar e igrejas

A prefeitura do Rio anunciou um plano de reabertura gradual das atividades econômicas que entrará em vigor na terça-feira e que terá 6 fases, levando em conta critérios como oferta e ocupação de leitos e risco de transmissão de coronavírus.

As variáveis que embasaram os critérios adotados para a reabertura gradual das atividades na cidade serão monitoradas diariamente e reavaliados a cada 15 dias para se analisar a necessidade de avanço ou retrocesso nas medidas de flexibilização.

Um decreto com todos os detalhes das medidas de relaxamento será publicado no Diário Oficial do Município. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) afirmou que o plano vem sendo discutido há algumas semanas e, depois de debates e ajustes, foi aprovado por unanimidade pelo conselho científico.

“Hoje prolongar afastamento por tempo indeterminado pode trazer benefícios para o paciente da Covid-19, mas trará prejuízos para outro grupo da população que está falecendo ou sofrendo de outras comorbidades”, alertou o prefeito.

“Não temos tempo para esperar 80% da população imunizada e o número de mortes por outras comorbidades aumentou e isso nos preocupou”, acrescentou.

Crivella anunciou que “muitas atividades” vão pode voltar a funcionar na cidade a partir de terça por terem sido enquadradas na fase 1 do plano, respeitando todo o protocolo sanitário.

Poderão reabrir na terça concessionárias de automóveis, lojas de móveis, decoração entre outros. Também serão liberadas a partir de terça atividades esportivas no calçadão da orla, atividades aquáticas individuais no mar, atividades esportivas em centros de treinamento, celebrações religiosas (como enterros e velórios) e outros.

O comércio de shopping centers só poderá ser aberto na fase 2 do plano e com várias restrições como capacidade de estacionamento reduzido a um terço; 1 pessoa por cada 4 metros quadrados na parte interna do shopping e horário de funcionamento entre 12h e 20h.

Já as lojas de rua, onde há menos controle de regras só poderão entrar na fase 3. “Eles também impactam mais transporte e mais dificuldade de restrições, por isso só na 3”, disse Crivella.

Representantes da prefeitura que participaram da apresentação admitiram que a medida de afrouxamento do distanciamento social pode comprometer a curva da Covid-19 na cidade.

“É comum e esperado a subida da curva, mas o importante é ver se o sistema de saúde pode absorver essa mudança“, disse Flávio Graça, superintendente da Vigilância Sanitária do Rio.

O decreto que será publicado na terça terá pareceres e laudos de especialistas para justificar a abertura gradual e evitar futuros questionamentos judiciais. A prefeitura prometeu atuar na divulgação do plano e na fiscalização das medidas previstas no plano.

O descumprimento das medidas pode acarretar em uma multa de 500 a 2.800 reais e até cassação da licença sanitária do estabelecimento.

A cidade do Rio de Janeiro contabilizava até domingo 29.157 casos de Coronavírus e 3.578 óbitos O município lidera o total de casos e mortes entre as 92 cidades do Estado, segundo dados da Secretaria de Saúde fluminense.