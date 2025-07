Em quem os brasileiros confiam em 2025? Bombeiros, igrejas e escolas lideram a lista

O Índice de Confiança Social (ICS) 2025 aponta que bombeiros, igrejas e escolas públicas continuam a ser as instituições mais confiáveis para os brasileiros.

O Corpo de Bombeiros lidera o ranking com 85 pontos, enquanto as igrejas ficam em segundo lugar, com 67 pontos, e as escolas públicas seguem em terceiro, com 66 pontos, apesar de uma queda de 4 pontos em relação a 2024.

Segundo o levantamento, o dado destaca a percepção de eficiência e proximidade dessas instituições junto aos cidadãos

O estudo, conduzido pela Ipsos-Ipec, registrou uma queda geral de confiança, com 56 pontos no total, um declínio de 4 pontos em comparação com 2024.

As instituições obtiveram 54 pontos, e os grupos sociais alcançaram 62 pontos, o que revela uma insatisfação crescente com as diversas organizações presentes na sociedade.

O índice de confiança nas instituições de segurança, como a Polícia Federal, as Forças Armadas e a Polícia, caiu de 4 a 6 pontos, mas ainda estão acima da média do levantamento, com 66, 64 e 59 pontos, respectivamente.

As empresas, bancos, meios de comunicação e organizações da sociedade civil tiveram quedas significativas, variando entre 52 e 57 pontos, sendo organizações da sociedade civil a que mais perdeu confiança, com 7 pontos a menos.

O Ministério Público obteve 56 pontos, uma queda de 5 pontos em relação a 2024, e o Sistema Eleitoral atingiu 50 pontos, perdendo 4 pontos.

Confiança no Congresso, Partidos e Judiciário em baixa

O Poder Judiciário registrou uma queda de 6 pontos, abaixo da média do estudo com 49 pontos.

A pesquisa também revelou que o Congresso Nacional e os Partidos Políticos permanecem com os índices de confiança mais baixos, 37 e 32 pontos, respectivamente.

"Os baixos índices de confiança nas instituições políticas evidenciam um chamado urgente à ação. Transparência, responsabilidade e eficiência precisam ser prioridades absolutas para reconquistar a confiança da população.", afirmou Márcia Cavallari, diretora da Ipsos-Ipec.

Em contraste, o governo da cidade de São Paulo e o Sistema Público de Saúde apresentaram resultados mais favoráveis, com 54 e 55 pontos, embora também tenham apresentado uma redução em relação a 2024.

Além disso, o estudo evidenciou diferenças significativas de confiança entre os diferentes segmentos da população, destacando a necessidade de estratégias mais inclusivas e voltadas ao fortalecimento das instituições.

O ICS 2025 sublinha que, para garantir o desenvolvimento sustentável das relações sociais, é essencial que as instituições se esforcem para reconquistar a confiança dos brasileiros.

O instituto ouviu 2 mil brasileiros, moradores de 131 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.