As cidades mais caras do mundo em 2025 e a queda de São Paulo no ranking global

Cingapura, Londres e Hong Kong são as três cidades mais caras do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo o relatório Julius Baer Global Wealth & Lifestyle de 2025. Porém, outras capitais asiáticas como Dubai, Bangkok e Tóquio estão ganhando novas colocações no ranking à medida que os padrões globais de riqueza mudam.

O relatório apresenta uma análise detalhada dos estilos de vida e prioridades de indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs) em 25 cidades globais, focando no custo de "viver bem".

Pelo terceiro ano consecutivo, Cingapura foi classificada como a cidade mais cara do mundo para indivíduos de alta renda. Já a capital inglesa subiu para o segundo lugar, e colocando Hong Kong para a terceira posição.

Para avaliar o custo e a atratividade, o relatório analisa o custo de uma cesta de bens e serviços representativos de um estilo de vida de alto padrão, como valores de escolas privadas, propriedades de luxo, relógios, jantares em restaurantes estrelados e voos em classe executiva. Os dados foram coletados em 25 cidades entre novembro de 2024 e março de 2025, e cada cidade foi classificada com base no custo médio ponderado de todos os 20 itens, convertido em dólares americanos.

A análise apresenta um cenário antes da introdução de novas tarifas de Donald Trump, em um período de antecipação de uma guerra comercial global, que pode desacelerar os gastos do consumidor.

As 10 cidades mais caras para os ricos em 2025

Cingapura Londres Hong Kong Mônaco Zurique Xangai Dubai Nova York Paris Milão

Ascensão asiática

Várias cidades na Ásia e no Oriente Médio ganharam posições mais altas neste ano. Dubai subiu cinco posições, alcançando o 7º lugar, se aproximando de Mônaco e Zurique. Já Bangkok e Tóquio subiram seis posições, ocupando o 11º e o 17º lugar, respectivamente. Um dos fatores de crescimento se dá pelo aumento dos custos com moda, relógios e imóveis.

Na Ásia-Pacífico, 65% relataram aumento de gastos com hotéis e relógios, e 63% com moda feminina. No Oriente Médio, 52% gastaram mais com hotéis e 50% com joias finas.

Globalmente, a prioridade em gastos foram com viagens e hospitalidade, com jantares sofisticados e hotéis cinco estrelas liderando.

Na Ásia-Pacífico, 65% relataram aumento de gastos com hotéis e relógios, e 63% com moda feminina (FADEL SENNA/Getty Images)

"O crescimento da classe média alta em Bangkok teve um impacto direto na expansão do mercado de luxo local. O aumento da riqueza gerou mecanicamente uma demanda por bens e serviços de luxo, permitindo o desenvolvimento de shoppings de luxo, restaurantes refinados e experiências como spas. Além disso, a cidade se beneficia do apelo de longa data da Ásia como destino turístico global", disse Rishabh Saksena, co-chefe dos especialistas em classe de ativos globais do Julius Baer, ao site Business Insider.

Por outro lado, países latino americanos como Brasil e México caíram no ranking. Nos dois últimos anos, São Paulo esteve em 9ª colocação no ranking. Hoje, a cidade brasileira está na 16ª colocação, que pertencia à Cidade do México no ano passado e que em 2025 caiu para a 21ª posição.

No continente americano, houve aumento significativo no turismo. Como o aumento de preços de voos em classe executiva, com uma média de 39,3%, em comparação com outras regiões, e o aumento do valor de suítes de hotel em 17,5%.

Segundo o relatório, quando os itens de viagem e hospitalidade são considerados juntos, isso significa que o turismo nas Américas custa 41% a mais do que a média global. Outro serviço que houve aumento significativo em valor foram os cursos de MBA, com crescimento de 8,6% na região.

No entanto, enquanto algumas regiões enfrentam aumento no custo de vida, o custo médio global de "viver bem" caiu 2% em dólares americanos entre 2024 e 2025 .