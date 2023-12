Eleições: Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados em SP, diz pesquisa Futura Inteligência

A menos de um ano para a eleição municipal, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 25,6% das intenções de votos na capital de São Paulo e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), 21%, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico entre os pré-candidatos.

Nos dois cenários estimulados testados pelo instituto, Boulos lidera, seguido por Nunes. No primeiro cenário, Ricardo Salles e Tabata Amaral aparecem empatados tecnicamente na terceira posição:

Guilherme Boulos (PSOL): 25,6%

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Ricardo Salles (PL): 9,4%

Tabata Amaral (PSB): 8,4%

Kim Kataguiri (União): 4,4%

Marina Helena (NOVO): 3,3%

Indecisos, 10,4%.

Brancos e Nulos: 17,4%

No segundo cenário, sem Salles e com o Astronauta Marcos Pontes, o senador aparece na terceira posição:

Guilherme Boulos (PSOL): 24,6%

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 13%

Tabata Amaral (PSB): 8,3%

Kim Kataguiri (União): 4,3%

Vinicius Poit (NOVO): 3,1%

Indecisos, 11%.

Brancos e Nulos: 16,6%

José Luiz Orrico, fundador da Futura, explica que, diferentemente de capitais como Rio, Salvador, Recife e Porto Alegre, onde o atual prefeito lidera em todos os cenários, Nunes não foi candidato cabeça de chapa na última eleição. Por isso a memória afetiva da população não é vinculada a ele.

"A memória afetiva das pessoas é em quem elas votaram. Tanto que quando perguntamos em quem a pessoa votou na eleição de 2020, mais de 50% recordou do voto no Bruno Covas. Normalmente, o atual prefeito sempre aparece com mais voto que realmente teve, não é o caso do Nunes por ter assumido o mandato após o falecimento do prefeito eleito", diz.

Nunes lidera cenários de 2º turno e Boulos tem maior rejeição

A pesquisa aponta que Nunes é o favorito na disputa por liderar em todos os cenários de segundo turno a disputa. O seu governo é avaliado como regular pelos entrevistados.

O levantamento mostra que Boulos é o candidato mais rejeitado, com 36,8%. Em seguida, Tabata Amaral e Marcos Pontes têm 20,4%, Ricardo Salles, 17,2%, e o atual prefeito Ricardo Nunes com 16,4% de rejeição.

Pesquisa espontânea para SP

Na pesquisa espontânea, quando não se apresenta ao entrevistado nomes de postulantes ao cargo, os pré-candidatos aparecem da seguinte maneira:

Nunes: 10,9%;

10,9%; Boulos: 8,9%;

8,9%; Ricardo Salles : 3,2%

: 3,2% Tabata Amaral : 1,2%

: 1,2% Kim Kataguiri: 0,8%;

0,8%; NS/NR/Indeciso: 62,4%;

62,4%; Branco ou nulo: 8,9 %

% Outros: 3,5% Na opção Outros na pergunta sobre intenção de votos, foi incluído o candidato que teve menos de 0,5% de respostas, que foi Astronauta Marcos Pontes (0,2%).

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.015 pessoas entre os dias 11 e 13 de dezembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).