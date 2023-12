População define saúde como prioridade para próximos prefeitos, diz pesquisa Futura Inteligência

Em pelo menos 15 capitais brasileiras, a população definiu que a saúde deve ser a prioridade número um dos próximos prefeitos, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME.

Em todas as cidades pesquisadas, a saúde apareceu como a maior preocupação para o próximo governo municipal. Em Vitória e Porto Alegre, houve um empate, sendo segurança e educação as co-prioridades.

A educação, por sua vez, figurou como a segunda prioridade mais citada em 12 capitais, estabelecendo um empate com a segurança em cinco cidades.

"Saúde, educação e segurança são setores que a população quer uma solução, uma prestação de serviço de qualidade. E a saúde desponta como a categoria em que as pessoas esperam uma melhor resposta dos governos municipais", diz José Luiz Orrico, fundador da Futura Inteligência.

A Saúde também foi tema central no pleito de 2020, em meio a pandemia de covid-19, onde municípios tiveram que decretar medidas de distanciamento social.

Acesso ao saneamento básico foi citado em duas capitais, Belém e Florianópolis. Outros temas como infraestrutura, pavimentação, limpeza pública e transporte coletivo também foram lembrados pelos entrevistados.

Para a pesquisa, foram ouvidas 14.450 pessoas entre os meses de novembro e dezembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador) em 15 capitais brasileiras. A margem de erro varia entre 3 e 3,95 pontos percentuais dependendo da cidade, para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).