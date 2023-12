Em BH, 71% da população não sabe em quem votará para prefeito, diz pesquisa Futura Inteligência

A pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME, mostra que Belo Horizonte tem uma cenário incerto para as eleições do próximo ano.

Na pesquisa espontânea, quando não se apresenta ao entrevistado nomes de postulantes ao cargo, 70,8% não escolheram um candidato. Alexandre Kalil, ex-prefeito da cidade, é o mais lembrado nesse levantamento, com 8,8% das intenções de voto. Kalil, no entanto, garante que não vai disputar a eleição.

Alexandre Kalil: 8,8%

Fuad Noman: 3,7%

Bruno Engler: 2,4%

Nikolas Ferreira: 1,8%

Duda Salabert: 1,8%

Rogerio Correia: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,4%

Outros: 5,1%

NS/NR/Indeciso: 70,8%

Segundo José Luiz Orrico, fundador da Futura, os resultados da pesquisa naturalmente devem mudar, uma vez que ainda faltam 285 dias para as eleições municipais. "Tudo pode mudar até o dia da eleição, principalmente quando a campanha começar de fato", diz.

Ainda assim, a fotografia do momento atual auxiliará eleitores e campanhas a se posicionarem nos próximos meses.

Cenários estimulados

Na pesquisa estimulada, quando o instituto apresenta os nomes disponíveis para o eleitor, o senador Carlos Viana e o deputado federal Nikolas Ferreira lideram cenários de intenções de voto para disputa da prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME.

Dos seis cenários testados pelo instituto, cada um lidera em três deles. Viana lidera apenas nas simulações que Nikolas Ferreira não está na disputa. O deputado federal não se coloca como pré-candidato.

A deputada federal Duda Salabert é a pré-candidata que aparece na terceira posição em alguns cenários com Ferreira e Viana. Bruno Engler, deputado estadual, também desponta como um nome competitivo, com mais de 10% em alguns cenários.

Entre os nomes com maior rejeição, Newton Cardoso Jr aparece com 25,7%, Duda Salabert com 22,9% e Nikolas Ferreira com 22,8%, os três empatados na margem de erro da pesquisa. Veja todos os cenários estimulados feitos pela Futura Inteligência:

Cenário 1:

Carlos Viana: 20,2%

Bruno Engler: 12,3%

Duda Salabert: 11,7%

Rogerio Correia: 8,5%

Fuad Noman: 5,6%

Gabriel Azevedo: 2,4%

Paulo Brant: 2,3%

Bella Gonçalves: 1,4%

Newton Cardoso Jr: 0,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,1%

NS/NR/Indeciso: 18,6%

Cenário 2:

Nikolas Ferreira: 27,8%

Carlos Viana: 14,7%

Duda Salabert: 13%

Rogerio Correia: 9,2%

Fuad Noman: 4,5%

Paulo Brant: 3,1%

Bella Gonçalves: 2,7%

Gabriel Azevedo: 2,6%

Newton Cardoso Jr: 1,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,9%

NS/NR/Indeciso: 11,2%

Cenário 3:

Carlos Viana: 24,3%

Duda Salabert: 15,6%

Bruno Engler: 14,7%

Rogerio Correia: 12,1%

Fuad Noman: 6,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,2%

NS/NR/Indeciso: 13,5%

Cenário 4:

Nikolas Ferreira: 32,1%

Carlos Viana: 20%

Duda Salabert: 14,9%

Rogerio Correia: 10,2%

Fuad Noman: 5,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%

NS/NR/Indeciso: 8,7%

Cenário 5:

Carlos Viana: 15,9%

Bruno Engler: 13,9%

Mauro Tramonte: 11,7%

Duda Salabert: 10,6%

Rogerio Correia: 8,8%

Fuad Noman: 5,1%

Gabriel Azevedo: 3,8%

Bella Gonçalves: 2,1%

Paulo Brant: 2,1%

Newton Cardoso Jr: 1,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,1%

NS/NR/Indeciso: 8,5%

Cenário 6:

Nikolas Ferreira: 28,3%

Duda Salabert: 12,3%

Carlos Viana: 12%

Mauro Tramonte: 11,3%

Rogerio Correia: 7,9%

Fuad Noman: 5,4%

Gabriel Azevedo: 3,1%

Bella Gonçalves: 2,2%

Paulo Brant: 2,2%

Newton Cardoso Jr: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,3%

NS/NR/Indeciso: 6%

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.007 pessoas entre os dias 16 e 20 de novembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).