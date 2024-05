Chuvas no RS: sobe para 83 número de mortes e 111 pessoas seguem desaparecidas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, às 9h desta segunda-feira, 6, o balanço atualizado do número de mortos pelos temporais que atingem o estado. Segundo o último levantamento, 83 pessoas morreram por consequência das fortes chuvas que se alastram no estado e ao menos 111 pessoas seguem desaparecidas. Outros 4 óbitos estão em investigação.

Veja o balanço

Municípios afetados: 345

Pessoas em abrigos: 19.368

Desalojados: 121.957

Afetados: 850.422

Feridos: 276

Desaparecidos: 111

Óbitos (83)

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capela de Santana (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (2)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

Óbitos em investigação (4)*

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (1)

*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever e receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta que, em caso de emergências, morador telefone para o Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190) ou para a própria Defesa Civil (199). Além disso, o órgão alerta para que o mortador:

Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas locais;

Não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos;

Não transite em pontes ou pontilhões submersos;

Cuidado redobrado com crianças próximas a rios ou ribeirões;

Reforce a segurança em telhados e estruturas que possam ser afetadas por ventos fortes;

Evite atividades ao ar livre durante temporais e busque local abrigado;

Fique atento à inclinação de postes e árvores;

Fique atento aos movimentos de terra ou rochas próximas a sua residência;

Fique atento a rachaduras em muros e paredes.

*Matéria em atualização