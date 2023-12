Eduardo Paes lidera disputa pela prefeitura do Rio, diz pesquisa Futura Inteligência

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lidera as intenções de voto para a prefeitura da cidade em todos os cenários, seja no 1º turno, seja nas hipóteses testadas de 2º turno, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade à EXAME.

Nos dois cenários pesquisados, o atual prefeito tem mais de 39% das intenções de voto. A avaliação de Paes é de 39% de bom ou ótimo e 37% de regular -- 44,3% dos entrevistados consideram o trabalho da prefeitura regular.

Martha Rocha e Marcelo Freixo são os nomes mais bem colocados depois de Paes, empatando tecnicamente nos dois cenários. Alexandre Ramagem, pré-candidato que deve ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com apenas 5%.

No primeiro cenário, Paes tem 42,6% das intenções de voto. Em seguida, empatados dentro da margem de erro, aparecem Marcelo Freixo, com 9,2%, Martha Rocha, com 8,2% e Alexandre Ramagem, com 5%.

Eduardo Paes: 42,6%

Marcelo Freixo: 9,2%

Martha Rocha: 8,2%

Alexandre Ramagem: 5%

Alessandro Molon: 3,6%

Otoni de Paula: 3,1%

Tarcísio Motta: 2,7%

Rodrigo Amorim: 1,4%

Dani Balbi: 0,6%

Marcelo Queiroz: 0,5%

Pedro Duarte: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 13%

NS/NR/Indeciso: 9,9%

No segundo cenário, Paes lidera com 39,4%. Em seguida, empatados dentro da margem de erro, aparecem Martha Rocha com 10,9% e Marcelo Freixo com 10,2%, os outros candidatos citados têm menos de 5% de intenção de voto.

Eduardo Paes: 39,4%

Martha Rocha: 10,9%

Marcelo Freixo: 10,2%

Alessandro Molon: 4,9%

Otoni de Paula: 4,6%

Tarcísio Motta: 4,4%

Rodrigo Amorim: 2%

Doutor Luizinho: 1,8%

Dani Balbi: 0,6%

Carlos Portinho: 0,6%

Pedro Duarte: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,9%

NS/NR/Indeciso: 7,3%

Pesquisa espontânea no Rio de Janeiro

Na pesquisa espontânea, quando não se apresenta ao entrevistado nomes de postulantes ao cargo, o atual mandatário também lidera com 26,2% das intenções de voto. Eduardo Paes: 26,2%

Alexandre Ramagem: 1%

Marcelo Freixo: 1%

Tarcísio Motta: 0,8%

Otoni de Paula: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,6%

Outros: 1,6%

NS/NR/Indeciso: 61,3%

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.031 pessoas entre os dias 09 e 27 de novembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).