Quando vai esfriar em São Paulo? Brasil enfrenta onda de calor desde 22 de abril

Desde o dia 22 de abril, o estado de São Paulo enfrenta uma onda de calor. Mas não só São Paulo, como Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato do Grosso do Sul e partes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás enfrentam temperaturas fora do comum. Algumas cidades do interior do estado de São Paulo, inclusive, podem enfrentar temperaturas de 38°C nesta semana.

Segundo o Climatempo, no final de semana passado, as temperaturas atingiram níveis excepcionais. No sábado, 27, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para o forte calor em regiões de seis estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiânia. De acordo com o Inmet, 372 das 645 cidades paulistas estão na área afetada pela onda de calor fora de época.

Alerta de calor e chuvas

Mapa mostra como estão os alertas do Inmet para esta terça-feira, 30 - Foto: Inmet/Reprodução (Inmet/Reprodução)

O instituto manteve o alerta nível laranja, que caracteriza perigo, para esses seis estados até 1º de maio e destacou que nos próximos três a cinco dias a onda de calor que eleva a temperaturas 5ºC acima da média pode se manter. E, além das fortes temperaturas, o Inmet emitiu um alerta vermelho, de "Grande Perigo" para chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, nesta terça.

O alerta vermelho indica grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco. Já o alerta laranja, de "Perigo" foi emitido para a região Centro-Oeste e destaca tempestades, com previsão de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Climatempo explica que as fortes chuvas ocorrem por conta de grandes e intensas áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de frentes frias pelo mar, além da presença de sistemas de baixa pressão atmosférica reforçadas pelo fluxo contínuo de ar quente e úmido vindos do interior do continente.

Quando vai esfriar em São Paulo?

De acordo com o Climatempo, essa é a quarta onda de calor que atingiu o Brasil recentemente, e ela promete se intensificar ainda mais e atuar até o dia 10 de maio de 2024. Isso porque, segundo o portal, o sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera continua bloqueando o avanço das chuvas sobre as áreas afetadas, além de intensificar a circulação do ar, o que impede a formação de nuvens de chuva intensas e eleva ainda mais as temperaturas.

*Com informações do GLOBO