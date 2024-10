Eleições 2024: quando vai ser o segundo turno das eleições?

O segundo turno das eleições municipais acontece em 51 cidades do Brasil no próximo domingo, 27. Os eleitores e eleitoras voltam às urnas eletrônicas para escolher quem ocupará os cargos de prefeito e de vice-prefeito das localidades de 2025 a 2028.

ACOMPANHE AO VIVO OS RESULTADOS PARA PREFEITURA NAS CAPITAIS

Para que um candidato seja eleito no segundo turno, ele precisa obter a maioria dos votos válidos será eleito, ou seja, vence quem receber mais votos em comparação ao adversário.

No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os jovens de 16 e 17 anos, para os maiores de 70 anos e para as pessoas analfabetas.

Qual o horário de votação?

As votações ocorrerão entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Cidades com fusos diferentes devem se adequar a esse horário. Eleitores que estiverem na fila antes das 17h terão garantido o direito de votar.

Como consultar o local de votação

Eleitores podem consultar o local de votação na página de Autoatendimento Eleitoral ou no aplicativo e-Título. A versão digital do e-Título pode ser baixada ou atualizada até o sábado, 5, véspera do pleito.

Quem é obrigado a votar no segundo turno?

O voto é obrigatório para eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos; maiores de 70 anos e analfabetos.

Documentos necessários para votar

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou utilizar o e-Título, desde que o aplicativo mostre a foto da pessoa, o que só ocorre com o cadastramento biométrico.

Caso contrário, documentos como RG, CNH e carteira de trabalho serão aceitos. As versões digitais de RG e CNH também são válidas.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 27, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

