Eleições 2026: ‘É muito estranho’, diz Izalci Lucas, aliado de Flávio, sobre vitória de Lula

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Izalci Lucas (PL-DF) questionou a decisão de prorrogar por duas horas a apuração dos votos nas eleições deste domingo, 25. Aliado de Flávio, ele afirmou que a medida gera dúvidas e criticou a atuação da Justiça Eleitoral.

“Por que prorrogar mais duas horas? É um negócio muito estranho”, disse o senador à EXAME.

Segundo Izalci, não está claro o que ocorreu durante o período adicional. “O que que fizeram essas duas horas? Ninguém sabe”, afirmou.

O senador também criticou a atuação do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e o ministro do STF Cristiano Zanin, a quem acusou de omissão. “Eu acho que ele foi omisso”, declarou.

O parlamentar ainda questionou a relação entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no episódio.

O senador ainda defendeu a adoção do voto impresso como forma de auditoria do processo eleitoral. “Enquanto a gente não aprovar esse voto impresso, um voto que seja auditável, vai ficar sempre essa dúvida”, afirmou.

Ao comentar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Izalci disse que continuará na oposição ao governo. “Continuar oposição, como sempre foi. Eu sou oposição ao PT, sempre”, disse.

Izalci deixou o PSDB em março de 2024, após 27 anos na legenda, e ingressou no PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula reeleito

O presidente Lula está reeleito para um quarto mandato. Com o resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.