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Eleições 2026: ‘É muito estranho’, diz Izalci Lucas, aliado de Flávio, sobre vitória de Lula

Ao comentar a reeleição de Lula, Izalci disse que vai continuar na oposição ao governo

“Continuar oposição, como sempre foi. Eu sou oposição ao PT, sempre”, declarou. (Agência Senado)

“Continuar oposição, como sempre foi. Eu sou oposição ao PT, sempre”, declarou. (Agência Senado)

Ivan Martínez-Vargas e Naty Falla

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h08.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 22h11.

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Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Izalci Lucas (PL-DF) questionou a decisão de prorrogar por duas horas a apuração dos votos nas eleições deste domingo, 25. Aliado de Flávio, ele afirmou que a medida gera dúvidas e criticou a atuação da Justiça Eleitoral.

“Por que prorrogar mais duas horas? É um negócio muito estranho”, disse o senador à EXAME.

Segundo Izalci, não está claro o que ocorreu durante o período adicional. “O que que fizeram essas duas horas? Ninguém sabe”, afirmou.

O senador também criticou a atuação do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e o ministro do STF Cristiano Zanin, a quem acusou de omissão. “Eu acho que ele foi omisso”, declarou.

O parlamentar ainda questionou a relação entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no episódio. 

O senador ainda defendeu a adoção do voto impresso como forma de auditoria do processo eleitoral. “Enquanto a gente não aprovar esse voto impresso, um voto que seja auditável, vai ficar sempre essa dúvida”, afirmou.

Ao comentar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Izalci disse que continuará na oposição ao governo. “Continuar oposição, como sempre foi. Eu sou oposição ao PT, sempre”, disse.

Izalci deixou o PSDB em março de 2024, após 27 anos na legenda, e ingressou no PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula reeleito

O presidente Lula está reeleito para um quarto mandato. Com o resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

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