Domingo tem previsão de tempestade, onda de calor e ventania em regiões do país; confira

Neste domingo, os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) seguem em parte do país. Enquanto há avisos para tempestades no Sudeste e no Centro-Oeste, estados do Nordeste enfrentam onda de calor e ventania.

São Paulo, cidade que sofreu com as chuvas — somando sete mortos e regiões sem água e luz — tem previsão apenas de céu encoberto para hoje.

O Inmet emitiu alerta classificado como "perigo", devido aos riscos de tempestade, com validade até as 10h deste domingo, podendo ser prorrogado. Segundo o órgão, a chuva pode variar entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/h e 100 mm/dia.

Os ventos intensos podem alcançar velocidades entre 60 km/h e 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo. O alerta vale para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, no Sudeste, e para Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste. Apesar das fortes chuvas recentes, São Paulo não está na lista de cidades sob alerta.

Há também riscos de temporal com "perigo potencial" no Distrito Federal e em partes de seis estados: Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste; Tocantins e Bahia, no Nordeste; e Mato Grosso e Goiás, no Centro-Oeste.

Onda de calor e ventania no Nordeste

Outro aviso válido até as 18h deste domingo alerta para uma onda de calor. O fenômeno é caracterizado por temperaturas quatro ou cinco graus acima da média histórica em uma cidade ou região. Estão sob alerta as cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

No norte do país, algumas regiões devem enfrentar ventos mais fortes. O Ceará e o Piauí têm previsão de vendaval com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h até as 18h deste domingo. No mesmo período, ventos costeiros podem atingir o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Calor nas capitais e frio no Sul e Sudeste

O domingo será de calor intenso na maioria das capitais brasileiras. Manaus, no Amazonas, deve liderar com 40 graus, seguida por Teresina, no Piauí, com 39 graus. Porto Velho, em Rondônia, terá 38 graus, e Boa Vista, em Roraima, e Palmas, no Tocantins, registrarão 37 graus. Em algumas regiões, estão previstas chuvas isoladas e chuviscos.

Apenas as capitais das regiões Sudeste e Sul têm previsão de máximas abaixo dos 30 graus. Em Curitiba, Paraná, a mínima será de 11 graus, enquanto Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pode registrar 13 graus. São Paulo terá céu encoberto, sem chuva, e temperaturas entre 15 e 25 graus.