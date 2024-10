Moradores de SP recebem aviso da Enel sobre restabelecimento de energia na segunda, 14

Após o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, informar que não há previsão para a recuperação total do fornecimento de energia em São Paulo, a companhia comunicou aos moradores da cidade que espera restabelecer a energia até segunda-feira, 14, com horários variando entre 4h e 11h.

Clientes de diferentes regiões da capital, como Santo Amaro, Mooca e Pinheiros receberam a notificação neste sábado, 12, enquanto a empresa confirmou ter restabelecido o fornecimento para cerca de 650 mil usuários até as 15h. Contudo, há ainda cerca de 1,45 milhão de pessoas sem luz.

Os bairros mais afetados pela tempestade incluem Santo Amaro, Jardim São Luís e Pinheiros, com Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema também enfrentando dificuldades.

Em nota, a Enel informou que ao menos 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado, sendo que 1,45 milhão ainda seguem há mais de 20 horas sem energia.

A companhia afirma ainda que a prioridade no atendimento é para hospitais ou pessoas cadastradas que precisam de energia para equipamentos médicos, considerados clientes essenciais.

De acordo com a Defesa Civil do estado, os ventos na zona sul da capital chegaram a 107 km/h, o maior registro na história. Antes, desde 1995 até agora, a rajada mais forte havia sido registrada no dia 3 de novembro de 2023, quando os ventos chegaram a 103,7 km/h.

Pela manhã, a concessionária informou que acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes (1,6 mil técnicos) estão em campo.

O presidente atribuiu os danos à ventania histórica que atingiu a capital, com rajadas superiores a 107,6 km/h. Ele enfatizou que 20% da base de clientes da Enel foi impactada, afirmando que a empresa está em diálogo com concessionárias vizinhas para acelerar a recuperação do serviço. “Estamos cientes do transtorno causado e comprometidos em reconectar todos os nossos clientes”, afirmou Lencastre, que não informou prazo para o reestabelecimento total da energia.

“Não tem como dizer essa informação [prazo]. Vai continuar o trabalho incansável para todos os clientes. Tem muitas variáveis e não quero colocar uma justificativa que seja frustrada”, explicou.

Como registrar uma reclamação na Enel?

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626.

Também é possível o contato via WhatsApp (21) 99601-9608, pelo e-mail: canalgd.sp@br.enel.com, ou pelo site.

Para comunicar a ausência de energia, a Enel informa que a orientação é, além do Whatsapp acima, SMS e o aplicativo:

SMS: envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678 App Enel (disponível para iOS e Android)

