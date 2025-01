Defesa Civil emite novo alerta de chuva para SP e monta gabinete de crise

A chuva voltou a São Paulo neste domingo, 26, dois dias depois da tempestade de sexta-feira que deixou diversos pontos da cidade alagados, causando inclusive a paralisação parcial de linhas do metrô e da CPTM.

Essa precipitação é resultado de nova frente fria que chegou ao estado de São Paulo fez com que a Defesa Civil do estado emitisse um novo boletim especial, estacando a previsão de chuvas intensas com rajadas de vento e raios em todo o território paulista entre este domingo e a próxima terça-feira, 28.

Além do boletim especial, às 13h03 desta tarde, o órgão estadual decretou estado de atenção para alagamentos nas regiões Sul, Sudeste, Leste e na Marginal Pinheiros.

A Defesa Civil informa que os maiores acumulados de chuvas neste início de semana deve acontecer na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Gabinete de crise

Em decorrência desta previsão do tempo, a Defesa Civil informou que montará um gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar eventuais medias que precisem ser tomadas a partir da chuva prevista para segunda, 27 e terça, 28.

Junto com Defesa Civil, empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também estarão neste gabinete.

Orientações de segurança

Caso seja necessário, a tecnologia Cell Broadcast, usada pela primeira vez na última sexta-feira, quando moradores de SP receberam o "alerta severo" para as chuvas, será usada novamente para enviar alertas de emergência diretamente aos celulares.

Esses alertas são enviados de forma automática e gratuita para celulares que estiverem em locais que a Defesa Civil considera como de risco.