O jornal O Estado de São Paulo, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), realiza nesta quarta-feira, 14, o segundo debate com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento ocorre no Teatro da Faap, a partir das 10h, e será transmitido pelas plataformas digitais dos veículos Estadão e Terra e da FAAP. Foram convidados para o encontro Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Pelas regras dos veículos, os seis pré-candidatos poderão participar por serem filiados a partidos com representação no Congresso Nacional e com eventual destaque nas pesquisas eleitorais divulgadas até este domingo (11). De acordo com o agregador EXAME/IDEIA, os nomes de Nunes, Boulos, Datena, Marçal e Tabata têm as maiores pontuações nas pesquisas eleitorais.

Como será o debate

Os veículos também informaram que o debate seguirá o modelo do Vodcast Dois Pontos, do Estadão. Com esse formato, o segundo encontro dos adversários pela prefeitura de São Paulo contará com cinco blocos transmitidos ao vivo. Cada bloco abordará um tema de interesse do eleitorado, sorteado na abertura de cada bloco, que será ancorado pela jornalista Roseann Kennedy, com a participação de convidados.

Os seis pré-candidatos ficarão divididos em três duplas, que se trocadas ao longo do evento. A troca garantirá que todos debatam entre si, segundo os realizadores.

Além das perguntas de Roseann e dos convidados, os pré-candidatos poderão debater entre si. Quem fizer a primeira pergunta terá direito à réplica. Ao final do primeiro, terceiro e quinto blocos, dois candidatos responderão individualmente a uma pergunta gravada previamente do público.

Prefeito de 'vidraça' e acusações no 1º debate

O novo debate acontecerá na véspera da data final para o registro de candidaturas nas eleições municipais, nesta quinta, 15. O prazo das convenções partidárias terminou no último dia 5. Os pré-candidatos também se reencontram seis dias após o primeiro debate em TV aberta, promovido pela Band na última quinta, 8.

O encontro foi marcado por acusações e ataques entre os postulantes, em especial ao atual prefeito e ao deputado federal do PSOL, que lideram as pesquisas eleitorais. Eles foram os mais atacados pelo influenciador Pablo Marçal, o candidato mais vocal no embate. A deputada federal Tabata Amaral e o apresentador José Luiz Datena direcionaram seus ataques a Nunes.

Apesar das propostas para a cidade de São Paulo terem ficado em segundo plano, temas como "Cracolândia", mobilidade urbana e fila na saúde foram alguns dos mais tratados pelos candidatos a prefeito.

Quando serão dos próximos debates em SP

Até o momento, foram confirmados outros quatro debates em São Paulo no primeiro turno, marcados para até 3 de outubro. A TV Cultura, a Rede TV em parceria com o UOL, o UOL e a Folha de S. Paulo também realizarão debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Seguindo a tradição, a TV Globo fará o último encontro antes da votação, no dia 6 de outubro.

Confira a lista de debates com os candidatos à prefeitura de São Paulo:

Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h30

2º turno: 14 de outubro

Estadão, Terra e FAAP

1º turno: 14 de agosto, quarta-feira, às 10h

2º turno: sem data definida

TV Cultura

1º turno: 15 de setembro

2º turno: sem data definida

Rede TV! e UOL

1º turno: 17 de setembro, terça-feira, às 9h30

2º turno: 17 de outubro, quinta-feira

UOL e Folha de S.Paulo

1º turno: 30 de setembro, segunda-feira, às 10h

2º turno: 21 de outubro, segunda-feira, às 10

TV Globo

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno: 25 de outubro, sexta-feira