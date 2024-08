No primeiro debate em SP, candidatos focam em Nunes e trocam acusações

A Band realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate com candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O encontro foi marcado por acusações e ataques entre os postulantes, em especial ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que lideram as pesquisas. Eles foram os mais atacados por Pablo Marçal (PRTB), o candidato mais vocal no embate. Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) direcionaram seus ataques a Nunes.

Na primeira pergunta, o jornalista Eduardo Oinegue questionou os candidatos sobre a situação da chamada “Cracolândia”, que persiste no centro de São Paulo há pelo menos três décadas.

Primeiro a responder, Nunes valorizou sua gestão e falou em projetos de revitalização e destacou uma frente de valorização pelo turismo. Os demais candidatos utilizaram o tempo para criticar a gestão do prefeito no tema.

No primeiro debate como candidato, Datena aproveitou para se apresentar ao eleitorado como o candidato que “há 26 anos conhece sua dor”. E afirmou que o Centro descrito por Nunes é o “centro de outra cidade”. “Não é só da Cracolândia, São Paulo está destruída”, afirmou.

Com o mote de “cidade abandonada”, que tem usado em suas campanhas, Boulos também rebateu o chefe do Executivo paulista, afirmando que São Paulo “precisa de mudança” e, no caso do Centro, transformação de prédios abandonados em produtivos e fomentava o do comércio e turismo na região. “Todas as cidades que recuperaram seus centros, investiram em seu patrimônio”, afirmou.

Embates diretos

Na parte do debate em que os candidatos tinham embate direto, Marçal direcionou seus ataques contra Nunes e Boulos.

Em um dos momentos de dobradinha, Datena direcionou uma pergunta para Boulos, mas usou o seu tempo para criticar a gestão Nunes. Boulos, na resposta, também atacou o atual prefeito e apresentou propostas para saúde. Na tréplica, Datena cutucou Boulos ao falar sobre o julgamento no conselho de ética sobre a acusação de rachadinha contra o deputado federal André Janones, que o psolista foi relator, e da defesa de Boulos ao governo de Nicolas Maduro na Venezuela.

Direitos de resposta e ataques

No meio do debate, Nunes chegou a pedir dois direitos de resposta, que foram negados.

Quando questionado por Tabata sobre acusações na Justiça, Marçal elevou o clima do debate ao fazer ataques a deputada e criticar todos os outros adversários.

Boulos teve direito de resposta aprovado e disse que iria publicar em suas redes a suposta condenação de Pablo Marçal na Justiça.